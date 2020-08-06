Новинки дня: GOJIRA, ANAAL NATHRAKH, BLIND GUARDIAN, SÓLSTAFIR

Новинки дня: GOJIRA, ANAAL NATHRAKH, BLIND GUARDIAN, SÓLSTAFIRНовинки и новости
Середина первой августовской недели оказалась на удивление продуктивной (традиционно лето — сонный для релизов период), и, обгоняя друг друга на поворотах, разные хорошие группы презентовали разные (хорошие?) новые треки.
Апокалиптическая новинка
GOJIRA внезапно вернулись в эфиры, выпустив видеоклип на новую тему «Another World» — первую после альбома Magma 2016. По словам французов, клип, перефразируя «Планету обезьян» на язык современных реалий, должен заставить задуматься: обречено ли человечество? И каков ныне счет между цивилизацией и природой?
Трек, как почти все у «годжир», безупречен. Альбома пока не обещают.
Крышесносная
Взбалмошный гений ANAAL NATHRAKH не дает спокойно спать ни им, ни нам, поэтому ловите: титульный трек (и отменный мультик!) октябрьского полноформатника Endarkenment.
«Думаю, наша музыка стала светлее и доступнее, чем раньше, — размышляет Dave Hunt, — понятно, что не стоит ждать солнечного позитива, однако… Endarkenment скорей пылает ярким пламенем, нежели тащит во тьму. С годами мы стали создавать более зрелый материал: меньше хаоса, больше понимания, как и в какую область направлять собственную энергию. Лирически… Я сделался саркастичнее и циничней, осознавая, что мир летит в задницу, — и люди, которые понятия не имеют, что творят, продолжают заталкивать его еще глубже».
Отличный саундтрек для долбанутого года, чистый восторг.
Олдскульная
Лично мне слишком грустно смотреть онлайн-фестивали, чтобы восхищаться происходящим, — хотя многие, конечно, делают круто. Например, Wacken World Wide. Именно на нем BLIND GUARDIAN давеча презентовали новую, еще не записанную вещь «Violent Shadows» (см. в середине ролика ниже), и если кто скучал по «блайндам» бодрым, «блайндам» бойким, хэви-металлическим и олдскульно-забористым, получайте!
Меланхолически-экспрессивная
В ноябре выходит новый альбом SÓLSTAFIR Endless Twilight Of Codependent Love, и, если вы следите за творчеством группы достаточно пристально, то заранее знаете, чего ожидать от десятиминутной «Akkeri». Немного старого (даже бластбиты, ага!), много знакомого (начинается тема почти как «Fjara»). И еще эта экзистенциальная исландская горечь. И пепел. И серая пелена.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 78
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