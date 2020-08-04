Demonaz и Horgh судятся за права на IMMORTAL

Никогда такого не было, и вот опять! Несмотря на то, что Аббата из IMMORTAL бывшие коллеги-товарищи успешно выперли, это не помешало им продолжать судиться за право на бренд. Теперь друг с другом.

Коротко говоря, в 2014 году Demonaz и Horgh отсудили права на IMMORTAL. А в 2019 году хитрожопый Demonaz подал заявку в норвежское патентное агентство на получение эксклюзивных прав на трейдмарк IMMORTAL, чтобы иметь возможность коммерческого использования имени группы в единоличном порядке. Заявка была одобрена.

Horgh, узнав об этом, несколько офигел — и подал апелляцию. Которую также удовлетворили, так что по итогу «эксклюзивный» Демоназ оказался обломан.

По словам Рейдара, он не имел ни малейшего понятия о телодвижениях коллеги: «Мне бы не пришло в голову регистрировать трейдмарк на себя, как это сделал Nævdal. Мне пришлось бороться за свои права, которые я заслужил, играя в команде долгое время. И которая по-прежнему остается важной частью моей жизни».

Позиция Демоназа же, по его личному мнению, железобетонна. Я, мол, единственный оригинальный участник, а также единственный музыкант, принимавший участие во всех записях IMMORTAL. А что делали и принесли остальные… то что ж, бывает.

«Мы работали как группа, и все вместе создали IMMORTAL, — не соглашается Horgh, — так что все вместе должны владеть правами на бренд (как будто это помешало изгнать Аббата — прим.авт.). Надеюсь, мы когда-нибудь сможем уладить спорные вопросы, стать настоящей командой и начать выступать вживую. Именно эту цель я преследовал с самого начала, и это именно то, чего ожидают фанаты IMMORTAL».

А может… это… пора закопать стюардессу?

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