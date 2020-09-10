SÓLSTAFIR и KATLA продолжают депрессивное исландское противостояние

SÓLSTAFIR и KATLA продолжают депрессивное исландское противостояниеБлог
После скандала и раскола в SÓLSTAFIR, когда в результате неприятных выяснений отношений появились две самостоятельные, но во многом похожие группы: KATLA и, собственно, SÓLSTAFIR — потащились обе темные меланхоличные пост-метал лошадки ноздря в ноздрю. В 2017-м вышли альбомы Berdreyminn и Móðurástin; в ноябре 2020-го, не изменяя логике противостояния, SÓLSTAFIR выпустят Endless Twilight Of Codependent Love, а KATLA — Allt Þetta Helvítis Myrkur.
Презентуя в начале сентября второй сингл «Drýsill» (первый, августовский, звучал тут), «солстафирцы» отметили, что посвящен он борьбе с внутренними демонами, которых, как показал в клипе аниматор Kim Holm, мочить нужно безжалостно и, по возможности, лопаткой.
Einar Thorberg Guðmundsson из KATLA, представив сегодня песню «Villuljós», рассказал, что писал ее в сумрачном состоянии души, депрессируя с такой силой, что, цитирую, «не помню даже процесс создания демо». Тем не менее, работа над полноформатником вернула его на более позитивную сторону, и в итоге вышло все в лучшем виде. Так что тема с лопаткой актуальна и здесь.
Как бы там ни было, неизбежно сравнивая обе работы, KATLA мне, признаться, понравились больше. Туманный илистый привкус, расплывчатые пейзажи, трипы в вязких гитарных песках, зажмурив глаза, — зябкая тоскливо-призрачная атмосфера и индивидуальность присутствуют у обоих. Однако SÓLSTAFIR, топко вгружаясь в размеренные, репетативные во многом треки по 9-10 минут, как будто бы утратили способность выражаться емко и убедительно; KATLA же композиционно раскрылись, затормозив на семи, — и их «Villuljós» хочется, тяжко вздыхая над невыносимостью бытия, переслушивать снова и снова.
С другой стороны, безотрадного исландского пост-метала избыточно не бывает. И ноябрь уже официально назначен двойным месяцем скорби.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 159
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