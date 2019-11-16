Суперпроект SONS OF APOLLO выпускает второй альбом. «Мы отыграли 83 концерта и стали сильнее как группа»

Супергруппа SONS OF APOLLO, в коей обосновались бывшие «дримтеатралы» Mike Portnoy и Derek Sherinian, а также такие небезызвестные на рок-сцене персонажи как Ron «Bumblefoot» Thal, Billy Sheehan и Jeff Scott Soto, в январе реализует второй полноформатник MMXX, клип на «Goodbye Divinity» которого можно увидеть прямо сейчас. «В ту же минуту, как мы закончили работу над песней, стало понятно: она станет открывающей на альбоме, нашим заглавным синглом», — хвалит новинку Портной. Ну и, конечно, смотреть на мастерский труд исполнителей уровня «бог» на видео можно круглосуточно.

«Стилистически альбом двигается в том же направлении, что и дебютник, — продолжает Майк, — но есть ощущение, что он сильнее дебютника, по той простой причине, что мы лучше узнали друг друга. На Psychotic Symphony мы впервые собрались вместе и были вынуждены экспериментировать. Сейчас же, наконец, прочувствовали коллег и сыгрались. MMXX выглядит современнее, даже в некотором смысле футуристичнее первого, несколько старомодного диска. В нем чувствуется дыхание 21 века. А также отшлифованность, гладкость совместной работы».

«Мы отыграли 83 концерта в туре, — поддерживает Derek Sherinian, — и оно того стоило. В результате долгих совместных гастролей мы стали сильнее как группа, и это не могло не отразиться на качестве материала».