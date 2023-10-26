Mike Portnoy вернулся в DREAM THEATER

Самая громкая и неожиданная новость сегодняшнего дня: DREAM THEATER воссоединились с тем самым Майком, а второй Майк (который Mike Mangini) смиренно отошел в сторонку. В настоящий момент группа в золотом составе John Petrucci / Mike Portnoy / John Myung / James LaBrie / Jordan Rudess трудится в студии над 16-м студийником, и это будет первая совместная запись с Портным с 2009 года.

Myung: «Здорово вернуться в трушную форму с оригинальным драммером. Мы с Mike Portnoy начали играть вместе 40 лет назад, в MAJESTY — и сейчас я с нетерпением жажду посмотреть, чем обернется новая фаза творчества DREAM THEATER. А также желаю Mike Mangini всего самого наилучшего, с благодарностью за кровь, пот и слезы, которые он вложил в 13-летний трип с коллективом».

Mike Mangini: «Я понимаю решение DREAM THEATER вернуть Майка в настоящий период времени. Как я говорил с самого начала, я никогда не претендовал на его роли в группе. Я пришел в DT, чтобы играть на барабанах и помогать команде продолжать работу. Основная моя задача заключалась в том, чтобы концерты проходили в наилучшем виде, и полученный опыт был насыщен и позитивен. Я благодарен за шанс поиграть с культовыми музыкантами, а также за всякие веселые штуки, которые происходили в течение нашего сотрудничества. Кроме того, была победа на «Грэмми», и это прекрасно! Спасибо всем огромное».

Как говорил классик, Майк сделал свое дело, Майк может уходить. Или приходить. Ну а изменит ли этот камбэк что-либо студийно, узнаем, вероятно, в следующем году.

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