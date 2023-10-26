Mike Portnoy вернулся в DREAM THEATER

Mike Portnoy вернулся в DREAM THEATERБлог
Самая громкая и неожиданная новость сегодняшнего дня: DREAM THEATER воссоединились с тем самым Майком, а второй Майк (который Mike Mangini) смиренно отошел в сторонку. В настоящий момент группа в золотом составе John Petrucci / Mike Portnoy / John Myung / James LaBrie / Jordan Rudess трудится в студии над 16-м студийником, и это будет первая совместная запись с Портным с 2009 года.
Myung: «Здорово вернуться в трушную форму с оригинальным драммером. Мы с Mike Portnoy начали играть вместе 40 лет назад, в MAJESTY — и сейчас я с нетерпением жажду посмотреть, чем обернется новая фаза творчества DREAM THEATER. А также желаю Mike Mangini всего самого наилучшего, с благодарностью за кровь, пот и слезы, которые он вложил в 13-летний трип с коллективом».
Mike Mangini: «Я понимаю решение DREAM THEATER вернуть Майка в настоящий период времени. Как я говорил с самого начала, я никогда не претендовал на его роли в группе. Я пришел в DT, чтобы играть на барабанах и помогать команде продолжать работу. Основная моя задача заключалась в том, чтобы концерты проходили в наилучшем виде, и полученный опыт был насыщен и позитивен. Я благодарен за шанс поиграть с культовыми музыкантами, а также за всякие веселые штуки, которые происходили в течение нашего сотрудничества. Кроме того, была победа на «Грэмми», и это прекрасно! Спасибо всем огромное».
Как говорил классик, Майк сделал свое дело, Майк может уходить. Или приходить. Ну а изменит ли этот камбэк что-либо студийно, узнаем, вероятно, в следующем году.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 735
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Комментарии
Дед Аким:
Новинки
Чтобы оценить кавер надо знать оригинал, хит знаменитой рок группы: Europe — Rock the Night
ht…
Eum:
видел Манджини вживую с дримами в Минске, идеальная замена была, как по мне для них. Сидел там в своем киоске и поливал будь здоров. Портной опять будет на себя одеял�…
Зануда:
Валера:
Ну Фик ее знает, мне тоже уже за 60, нравится иногда покрутить Убей их всех, И правосудие для всех или Число зверя ( они у меня все на виниле ) а ещё Arise опять же. Но мне нр…
Артем:
Он прав. Таких групп как slipknot несколько сотен на весь мир. А подавляющее большинство рокеров играет в грязных клубах за 3 копейки и бутылку пива.…
Дмитрий:
Просто компиляция из ранее выходивших бонусами каверов. Надеюсь они их хотя бы пересвели и звук будет монолитен. Иначе такой сборник можно составить самостоятельн…
Count Grishnak:
Не, я такое больше не слушаю, равно как и Метлу или Айрон Мэйден с Соулфлаями и Сепультурами. Вот индастриал блэк послушать под веществами это да, а все эти средние п�…
Ad Noctum:
DimaCar написал(а):
Часть этих песен у них уже где-то всплывала — так или иначе.. я, как минимум, запомнил Burn in Hell и Metal Heart
Да, Burn In Hell шла бонусом к Пюрешке, а Me…
Eum:
Его деньги — его воля куда их спускать, что тут обсуждать-то.…
Валера:
DimaCar:
Часть этих песен у них уже где-то всплывала — так или иначе.. я, как минимум, запомнил Burn in Hell и Metal Heart…
коллапес:
Juris:
Они выпустят что-то менее унылое, чем всегда? Не верю!
видел Манджини вживую с дримами в Минске, идеальная замена была, как по мне для них. Сидел там в своем киоске и поливал будь здоров. Портной опять будет на себя одеяло тянуть, последние альбомы были с ними весьма унылые.