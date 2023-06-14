Mike Portnoy о новом альбоме AVENGED SEVENFOLD «Life Is But A Dream…»: «Это шедевр. Это и есть настоящий ПРОГРЕССив»Блог
Mike Portnoy рассыпался в комплиментах на тему нового, вышедшего в начале июня восьмого альбома AVENGED SEVENFOLD Life Is But A Dream…, который не похож на предыдущее творчество группы, который — и это заметно — частично инспирировали наркотические вещества и который удивил вообще всех.
«Я уверен, диск AVENGED SEVENFOLD вызовет полярные реакции, поскольку он безумно крут, разнообразен и экспериментален… Во всяком случае, мне он полностью сорвал крышу! Честно думаю, что это истинный звуковой шедевр!
С невероятным уважением отношусь к стремлению группы раздвигать границы, пускай и ценой отчуждения части фанатов, развиваться и совершенствоваться в артистическом плане. ЭТО и есть настоящий ПРОГРЕССив в исконном значении слова. Браво!»
Life Is But A Dream… начинается со совершенно SOAD’овской по духу «Game Over», а далее, с середины первой же темы, создает ощущение, будто какой-то псих, купивший несколько наборов жанровых паззлов, разбросал и перемешал их рандомно, вбросив одновременно прог, арт-рок, электронику, фанк, аванград-метал, реверансы в сторону классики, а затем, аккуратно собрав кусочки в аляповатую, но очень броскую картину, наклеил ее на картон и понес в музей. В коридорах которого сейчас ведется отчаянный спор: это все-таки шедевр или все-таки абы что?
Мне, честно, было интересно, но переслушивать второй раз не стану.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 41
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Комментарии
думстер-бумстер:
m8ng8l:
m8ng8l:
> «Если вы любите хэви-метал так же, как я, вам это понравится!»
Как показывает практика, после таких лозунгов выходит полная шляпа.…
коллапес:
дядьке здоровья конечно
но альбомчик…. такое себе
три трека оставил, остальное на перемотке
а от простецкой драм-машинки аж кровь из ушей пошла……
Starcross:
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