Mike Portnoy о новом альбоме AVENGED SEVENFOLD «Life Is But A Dream…»: «Это шедевр. Это и есть настоящий ПРОГРЕССив»

Mike Portnoy рассыпался в комплиментах на тему нового, вышедшего в начале июня восьмого альбома AVENGED SEVENFOLD Life Is But A Dream…, который не похож на предыдущее творчество группы, который — и это заметно — частично инспирировали наркотические вещества и который удивил вообще всех.

«Я уверен, диск AVENGED SEVENFOLD вызовет полярные реакции, поскольку он безумно крут, разнообразен и экспериментален… Во всяком случае, мне он полностью сорвал крышу! Честно думаю, что это истинный звуковой шедевр!

С невероятным уважением отношусь к стремлению группы раздвигать границы, пускай и ценой отчуждения части фанатов, развиваться и совершенствоваться в артистическом плане. ЭТО и есть настоящий ПРОГРЕССив в исконном значении слова. Браво!»

Life Is But A Dream… начинается со совершенно SOAD’овской по духу «Game Over», а далее, с середины первой же темы, создает ощущение, будто какой-то псих, купивший несколько наборов жанровых паззлов, разбросал и перемешал их рандомно, вбросив одновременно прог, арт-рок, электронику, фанк, аванград-метал, реверансы в сторону классики, а затем, аккуратно собрав кусочки в аляповатую, но очень броскую картину, наклеил ее на картон и понес в музей. В коридорах которого сейчас ведется отчаянный спор: это все-таки шедевр или все-таки абы что?

Мне, честно, было интересно, но переслушивать второй раз не стану.

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