Sumerian Records против Кид Рока: «Это средоточие узколобого дерьма, которое противоречит понятию рок-н-ролла»

По вине хостера большую часть вчерашнего дня сайт провел в упадке — и, будем надеяться, технические неполадки на этом закончатся. Поэтому предлагаю полюбоваться на линейку мерча, который давеча презентовал Kid Rock — то ли подняв планку музыкально-политического идиотизма на новый уровень, то ли забронировав себе места в сердцах ярых сторонников победившего на президентских выборах Трампа.

Очевидно, подобная выходка должна вызывать боль у людей, ратующих за музыку вне политики. Ну или происходящих из, по мнению 45-летнего «ребенка Рока», страны под названием Dumbfuckistan. Первыми высказались представители Sumerian Records. Дело в том, что на крупном рок-метал фестивале Nothern Invasion одновременно готовится выступить и Kid Rock, и группа BAD OMENS, патрулируемая Sumerian. И… они смолчать не могли.

«С одной стороны, мы рады тому факту, что BAD OMENS подтверждены в составе Northern Invasion. С другой, хотелось бы обратить публичное внимание на футболки, которые в настоящее время продает и продвигает Kid Rock. Ибо это просто-таки средоточие узколобого дерьма, которое противоречит понятию рок-н-ролла, а также всему тому, что олицетворяет творчество наших команд.

Мы считаем, что суть красоты жизни — в разнообразии. И нам не важно, за кого вы голосовали. Нам важно, чтобы вы принимали друг друга, признавая, что мнения могут отличаться. Мы за многогранность. Мы любим Калифорнию. Мы также любим и Техас. Поэтому обобщение и оскорбление в адрес миллионов американцев — это последнее, что бы мы хотели видеть в нашем сообществе. Не нужно разжигать вражду. А этому человеку, пожалуй, место на сцене с Тедом Ньюджентом, а не с SOUNDGARDEN и OPETH».

Посмотрим, выскажется ли по теме кто-либо из мажорных команд.