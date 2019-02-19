В январе мужички из OOMPH! выпустили новый — и весьма бодрящий — альбом Ritual, а сегодня презентовали клип на тему «Im Namen des Vaters». Если кто еще не ознакомился с полноформатником, самое время посмотреть и проникнуться.
Смотрим новый клип OOMPH! «Im Namen des Vaters»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Candlemass The Door To Doom
Saor Forgotten Paths
Overkill The Wings Of War
Dream Theater Distance Over Time
Within Temptation Resist
Downfall Of Gaia Ethic Of Radical Finitude
Rotting Christ The Heretics
Avantasia Moonglow
Rhapsody Of Fire The Eighth Mountain
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