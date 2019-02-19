Смотрим новый клип OOMPH! «Im Namen des Vaters»

В январе мужички из OOMPH! выпустили новый — и весьма бодрящий — альбом Ritual, а сегодня презентовали клип на тему «Im Namen des Vaters». Если кто еще не ознакомился с полноформатником, самое время посмотреть и проникнуться.

, рубрика(и): Быстрые новости

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