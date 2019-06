Слушаем титульную вещь альбома ABBATH «Outstrider»

До 5 июля, когда Season Of Mist издадут второй альбом ABBATH Outstrider, остался месяц, и, не в силах терпеть, Abbath и его обновленный недавно состав представили миру титульный трек.

В этот день родились 1953 - Paul Samson (SAMSON) †



1970 - Dave Pybus (ex-CRADLE OF FILTH)



1973 - Einar Andre Fredriksen (FUNERAL) †



1979 - Erkki Seppanen (KYPCK)



1979 - Johannes Persson (CULT OF LUNA)



1980 - Mads Lauridsen (KONKHRA, THE CLEANSING)