Татьяна Шмайлюк, JINJER: «Иногда женщинам нужно сделать первый шаг, чтобы получить то, чего мы хотим»Блог
Плохие новости для мужского фан-клуба вокалистки JINJER Татьяны Шмайлюк: во-первых, она любит мексиканцев, во-вторых, не может нарадоваться семейной жизни с бывшим драммером SUICIDE SILENCE (и нынешним туровым в P.O.D.) по имени Alex Lopez. Недавно у пары была годовщина, и все это звучит прямо как калифорнийская сказка. А также милое дополнение в нашу подборку музыкальных браков.
«Я нашла его в Интернете. Понятно, он был известным человеком в метал-тусовке — и мне просто понравился. Потом получилось так, что на концерт в Братиславе в 2017 году SUICIDE SILENCE пригласили нас на суппорт. Я подумала: «Это судьба». После концерта мы с ним сфотографировались.
А потом начали переписываться. Не то чтобы прямо постоянно — так, чуть-чуть, раз в месяц, или, может, раз в три месяца. В том числе говорили, что круто если б JINJER однажды приехали с гастролями в Штаты, — но, боже мой, это казалось невозможным. Однако таки сбылось, буквально через год. В 2018-м мы поехали в американский тур на разогреве у CRADLE OF FILTH, он пришел на концерт поздороваться… и потом вот это все. Так все срослось. Думаю, я во многом сама это инициировала. Иногда женщинам нужно сделать первый шаг, чтобы получить то, чего мы хотим.
Чем Алекс привлек меня изначально? Не знаю, было ощущение, что он похож на меня, этакая мужская версия меня самой. Оба невысокого роста, карие глаза, темные волосы. А еще я очень люблю мексиканскую культуру, а он истинный мексиканец.
Сейчас мы живем в небольшом городе в Калифорнии, хорошее место. Как будто посереди всего: 30 минут до одного пляжа, 30 минут до другого пляжа, 30 минут до центра Лос-Анджелеса, час до горных перевалов. Просто идеальное соотношение. Хотя я не то чтобы часто выхожу из дома, зачем? У меня много работы. А в остальное время просто чилю дома и около, наслаждаясь солнцем и наблюдая за суетой колибри. Люблю Калифорнию в целом, это великолепное место».
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В общем, совет да любовь, татуировки да рокнролл!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 363
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Комментарии
cpt BARBOSSA:
Какая же мерзкая эта укробабища! Фу
Ааааа…арийцы стали подтягиваться.Немытые и нищие.Мне вдруг интересно стало; понятие ‘вшивый мудак’ интернациональное или …
insane_clown:
Cenotaph написал(а):
Какая же мерзкая эта укробабища! Фу
где можно ознакомиться с вашими фотокарточками, светлоликий славянин?…
Bronco:
cpt BARBOSSA написал(а):
А не дешевле было бы купить кеды (например) как у него? Гитарка то поди на стенке висит,а в кедах мона выйти погулять…тут тебе и прямая выгода…
Cenotaph:
Pavel Badass:
В комментах такая жесть, что всегда становится из-за этого стыдно за метал общество. Не нравится? Да пройди ты мимо. Либо адекватно всё распиши. Нет, надо хуями всех и…
Pavel Badass:
коллапес написал(а):
меня одного вымораживает эта мода на тупорылое «караоке»?
что они хотят этим показать?
смотрите у нас есть тексты?
это не просто набор ус…
cpt BARBOSSA:
Посидел,послушал…тут вот такая история вытанцовывается;
Обилие говнометания в постах вполне себе оправдано ибо люди играют ФАНК.Прежде всего это именно ФАНК,а уж…
cpt BARBOSSA:
Sonne написал(а):
Это маразм уже! Подтек чердак к старости!
Просто не похмелился вовремя.…
коллапес:
меня одного вымораживает эта мода на тупорылое «караоке»?
что они хотят этим показать?
смотрите у нас есть тексты?
это не просто набор устращающих звуков, но еще и с…
juris:
всё — приплыли… карьера такого маститого коллектива под откос…
goremyka:
cpt BARBOSSA написал(а):
» лирику он составил исключительно из слов греческого происхождения…»
Там той пресловутой ‘лирики» пять-шесть слов.А темка действитель…
cpt BARBOSSA:
» голоса у них в голове не звучат, и душа не болит, болит только Жопа!!! »
БРАВИССИМО! Могём !…
Green:
Большинство говорят коротко «по обстоятельствам семейным», но есть и те кто вот так, всю душу на ружу выворачивает. Проще говоря любимчики журналистов))…
Посидел,послушал…тут вот такая история вытанцовывается;
Обилие говнометания в постах вполне себе оправдано ибо люди играют ФАНК.Прежде всего это именно ФАНК,а уж потом всё остальное…и этого ‘остального’ там с фигушку.Штука далеко ни для всех,и лично я её тоже не приемлю.Но из справедливости нужно признать что в канонах жанра они всё делают весьма недурно.
Какая же мерзкая эта укробабища! Фу
Cenotaph написал(а):
Какая же мерзкая эта укробабища! Фу
где можно ознакомиться с вашими фотокарточками, светлоликий славянин?
Какая же мерзкая эта укробабища! Фу
Ааааа…арийцы стали подтягиваться.Немытые и нищие.Мне вдруг интересно стало; понятие ‘вшивый мудак’ интернациональное или тоже подпадает под национальные критерии оценки?