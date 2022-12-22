Татьяна Шмайлюк, JINJER: «Иногда женщинам нужно сделать первый шаг, чтобы получить то, чего мы хотим»

Плохие новости для мужского фан-клуба вокалистки JINJER Татьяны Шмайлюк: во-первых, она любит мексиканцев, во-вторых, не может нарадоваться семейной жизни с бывшим драммером SUICIDE SILENCE (и нынешним туровым в P.O.D.) по имени Alex Lopez. Недавно у пары была годовщина, и все это звучит прямо как калифорнийская сказка. А также милое дополнение в нашу подборку музыкальных браков.

«Я нашла его в Интернете. Понятно, он был известным человеком в метал-тусовке — и мне просто понравился. Потом получилось так, что на концерт в Братиславе в 2017 году SUICIDE SILENCE пригласили нас на суппорт. Я подумала: «Это судьба». После концерта мы с ним сфотографировались.

А потом начали переписываться. Не то чтобы прямо постоянно — так, чуть-чуть, раз в месяц, или, может, раз в три месяца. В том числе говорили, что круто если б JINJER однажды приехали с гастролями в Штаты, — но, боже мой, это казалось невозможным. Однако таки сбылось, буквально через год. В 2018-м мы поехали в американский тур на разогреве у CRADLE OF FILTH, он пришел на концерт поздороваться… и потом вот это все. Так все срослось. Думаю, я во многом сама это инициировала. Иногда женщинам нужно сделать первый шаг, чтобы получить то, чего мы хотим.

Чем Алекс привлек меня изначально? Не знаю, было ощущение, что он похож на меня, этакая мужская версия меня самой. Оба невысокого роста, карие глаза, темные волосы. А еще я очень люблю мексиканскую культуру, а он истинный мексиканец.

Сейчас мы живем в небольшом городе в Калифорнии, хорошее место. Как будто посереди всего: 30 минут до одного пляжа, 30 минут до другого пляжа, 30 минут до центра Лос-Анджелеса, час до горных перевалов. Просто идеальное соотношение. Хотя я не то чтобы часто выхожу из дома, зачем? У меня много работы. А в остальное время просто чилю дома и около, наслаждаясь солнцем и наблюдая за суетой колибри. Люблю Калифорнию в целом, это великолепное место».

View this post on Instagram A post shared by Alex Lopez (@iamalexlopez)

View this post on Instagram A post shared by Alex Lopez (@iamalexlopez)

В общем, совет да любовь, татуировки да рокнролл!

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