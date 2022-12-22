tatiana shmailyuk
22.12.2022

Татьяна Шмайлюк, JINJER: «Иногда женщинам нужно сделать первый шаг, чтобы получить то, чего мы хотим»

Блог

Плохие новости для мужского фан-клуба вокалистки JINJER Татьяны Шмайлюк: во-первых, она любит мексиканцев, во-вторых, не может нарадоваться семейной жизни с бывшим драммером SUICIDE SILENCE (и нынешним туровым в P.O.D.) по имени Alex Lopez. Недавно у пары была годовщина, и все это звучит прямо как калифорнийская сказка. А также милое дополнение в нашу подборку музыкальных браков.

«Я нашла его в Интернете. Понятно, он был известным человеком в метал-тусовке — и мне просто понравился. Потом получилось так, что на концерт в Братиславе в 2017 году SUICIDE SILENCE пригласили нас на суппорт. Я подумала: «Это судьба». После концерта мы с ним сфотографировались.

А потом начали переписываться. Не то чтобы прямо постоянно — так, чуть-чуть, раз в месяц, или, может, раз в три месяца. В том числе говорили, что круто если б JINJER однажды приехали с гастролями в Штаты, — но, боже мой, это казалось невозможным. Однако таки сбылось, буквально через год. В 2018-м мы поехали в американский тур на разогреве у CRADLE OF FILTH, он пришел на концерт поздороваться… и потом вот это все. Так все срослось. Думаю, я во многом сама это инициировала. Иногда женщинам нужно сделать первый шаг, чтобы получить то, чего мы хотим.

Чем Алекс привлек меня изначально? Не знаю, было ощущение, что он похож на меня, этакая мужская версия меня самой. Оба невысокого роста, карие глаза, темные волосы. А еще я очень люблю мексиканскую культуру, а он истинный мексиканец.

Сейчас мы живем в небольшом городе в Калифорнии, хорошее место. Как будто посереди всего: 30 минут до одного пляжа, 30 минут до другого пляжа, 30 минут до центра Лос-Анджелеса, час до горных перевалов. Просто идеальное соотношение. Хотя я не то чтобы часто выхожу из дома, зачем? У меня много работы. А в остальное время просто чилю дома и около, наслаждаясь солнцем и наблюдая за суетой колибри. Люблю Калифорнию в целом, это великолепное место».

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Alex Lopez (@iamalexlopez)

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Alex Lopez (@iamalexlopez)

В общем, совет да любовь, татуировки да рокнролл!

Количество просмотров: 363

Читайте также:

4 комментария

  • cpt BARBOSSA написал(а):

    Посидел,послушал…тут вот такая история вытанцовывается;
    Обилие говнометания в постах вполне себе оправдано ибо люди играют ФАНК.Прежде всего это именно ФАНК,а уж потом всё остальное…и этого ‘остального’ там с фигушку.Штука далеко ни для всех,и лично я её тоже не приемлю.Но из справедливости нужно признать что в канонах жанра они всё делают весьма недурно.

    >>>
  • Cenotaph написал(а):

    Какая же мерзкая эта укробабища! Фу

    >>>
  • insane_clown написал(а):

    Cenotaph написал(а):
    Какая же мерзкая эта укробабища! Фу

    где можно ознакомиться с вашими фотокарточками, светлоликий славянин?

    >>>
  • cpt BARBOSSA написал(а):

    Какая же мерзкая эта укробабища! Фу

    Ааааа…арийцы стали подтягиваться.Немытые и нищие.Мне вдруг интересно стало; понятие ‘вшивый мудак’ интернациональное или тоже подпадает под национальные критерии оценки?

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *