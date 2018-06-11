10 странных причин ухода из группы

Басист Tom Cato Visnes aka King Ov Hell — наверное, самый одиозный, многими ненавидимый персонаж норвежской метал-тусовки (один Фенриз сколько на него желчи потратил, не говоря уже о распрях в пост-GORGOROTH’овской кадке) — сегодня заявил, что покидает ABBATH. Озвучив причину, в общем-то, близкую к фееричности. «Христианский мистицизм».

«King более не является частью состава ABBATH ввиду различия восприятия лирической концепции будущего альбома. Тексты его песен инспирированы работами швейцарского психолога Карла Густава Юнга. Кинг же полагает, что связь Юнга с христианским мистицизмом несовместима с имиджем группы», — гласит краткое полуофициальное заявление, прокомментировать которое сам Аббат пообещал чуть позднее. «Я желаю оставшимся участникам коллектива, лейблу и всем остальным наилучшего с будущими концертами и альбомом. Его музыка великолепна. И тем не менее, я должен сохранять артистическую целостность — и поэтому со всем уважением ухожу в сторону».

Памятуя о непродолжительности практически всех коллабораций Тома, есть подозрения, что причины его отставки намного банальней. Как, впрочем, и всегда. Ну или почти всегда. Так или иначе, прочитав эту историю, я решила сделать подборку самых необычных причин расставания музыкантов, случавшихся в истории современной музыки. Кто вспомнит что-то еще — добавляйте!

1. John Frusciante в 90-х ушел из RED HOT CHILI PEPPERS, ибо группа стала слишком знаменитой. Мол, ему вполне хватало локального статуса и небольших клубов. Однако не помешало спустя годы вернуться снова. А потом снова уйти. Но, впрочем, это уже другая история.

2. В середине нулевых Brian Welch покинул KORN, ибо узрел бога. И бог повелел ему заняться чем-то более одухотворенным. Однако не помешал вернуться в команду позднее.

3. История не про группу и не про современную музыку, но все ж. Оперная певица Deborah Voigt не попала в оперу «Ариадна на Наксосе», потому как оказалась слишком толстой для облегающего черного коктейльного платья, полагавшегося ее пресонажу.

4. Один из первых басистов QUEEN, 17-летний Douglas Bogie, был выгнан из группы, отыграв с ней лишь два концерта. Причина: «выделывался и слишком активно прыгал по сцене».

5. В 2009-м Ноэл Галлахер сообщил об уходе из группы (и, фактически, завершении карьеры OASIS). Он заявил, что больше не способен находиться с братом Лиамом на одной сцене. Не драться по малейшему поводу они тогда уже не могли.

6. Басист Dave Glover расстался со скандалом с группой SLADE, потому как собирался жениться на серийной убийце-маньячке Розмари Уэст. Брака не случилось — о чем стало известно уже через пару дней после появления в газетах скандальных заголовков — но команда все равно избегала его впредь, как чумного.

7. Один из основателей группы PARAMORE, Josh Farro ушел из коллектива вместе со своим братом, назвав тому кучу причин, но одну из них, важнейшую — религиозную. Мол, после того, как музыканты сочинили песню «Careful», он усомнился: а достаточно ли они верующие? В общем, напоминает King Ov Hell, но вид сбоку.

8. SEX PISTOLS в дремучие времена, позвав Sid Vicious, выгнали басиста по имени Glen Matlock. Причина: Глен слишком много и часто говорил о Поле МакКартни.

9. Басист INTERPOL Carlo D ушел из группы, ибо «возненавидел бас-гитару».

10. Без понятия, почему все это случается именно с басистами, но оригинальный басист ARCTIC MONKEYS Andy Nicholson ушел из группы после большого турне, потому что «соскучился по девушке и хотел гулять по парку с собакой». Будем надеяться, все у него получилось.