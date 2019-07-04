Стрим нового альбома ABBATH «Outstrider»

Время сокрушаться о незаметно просранном пролетевшем полугодии - и вспоминать, кто что слушал! Традиционно, в комментариях приветствуются личные топы: релизы, набравшие наибольшее количество "плюсов", будут добавлены в чарт. Голосование продлится до 10...