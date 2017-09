ТОП-10 на все времена. Kerry King

Едва ли б у меня получилось подкатить к великому Керри с вопросами, мол, опиши свой топ-5 всех времен — и почему он именно таков, но… К счастью, это уже сделал журнал Rolling Stone! В одном из выпусков Kerry King рассказал, какие 10 метал-альбомов он готов слушать вечно.

AC/DC Highway To Hell (1979)

Он очень мрачен, и, возможно, именно поэтому настолько мне близок. «Walk All Over You» — довольно мрачная тема. «Highway To Hell» — еще мрачнее. А уж «Night Prowler» — это просто супермрачняк.

BLACK SABBATH Sabotage (1975)

Если я за рулем или занимаюсь спортивными упражнениями, то Sabotage — мой бест-оф выбор из альбомов BLACK SABBATH.

EXODUS Bonded By Blood (1985)

Один из тех альбомов, которые я бы мог слушать до конца жизни. Особенно если выбирать из дискографии EXODUS.

IRON MAIDEN The Number Of The Beast (1982)

Если честно, то мне всегда нравился Paul Di’Anno, а также панковый налет, присущий музыке его периода, но все-таки именно Брюс водрузил метал-корону на эту команду.

JUDAS PRIEST Stained Class (1978)

Rob Halford — мой любимый вокалист всех времен. Следом за ним сразу идет Ronnie James Dio, а за Дио — Bruce Dickinson.

MERCYFUL FATE Melissa (1983)

На Hell Awaits очевидно влияние MERCYFUL FATE — оно угадывается по супердлинным песням по 10000 риффов на каждую. Нечто похожее вы услышите в Melissa, в таких темах как «Into The Coven» и «Melissa». Особенно титульная. Грустная песня, которую, услышав, я не в состоянии выбросить из головы до конца дня. Я буквально продолжаю петь ее в своем сознании.

METALLICA Master Of Puppets (1986)

Обожаю «Battery» и «Master Of Puppets». На мой вкус они, правда, слегка длинноваты. Как вы знаете, SLAYER редко пускается в эпики, по той простой причине, что я быстро от них устаю. Однако если говорить о Master Of Puppets, то на этой пластинке, по ощущению, не меньше миллиона офигеннейших песен.

OZZY OSBOURNE Diary Of A Madman (1981)

Первый сольник Оззи, Blizzard Of Ozz, был очень хорош (спасибо за то Рэнди Роадсу), но Diary Of A Madman мне ближе, так как на нем меньше клавиш, он заметно тяжелее — что можно ощутить сразу на первом же треке, «Over The Mountain». Это трындец какая тяжелая тема.

RAINBOW Long Live Rock ‘n’ Roll (1978)

На этом альбоме шесть или семь песен, и единственная, что я не переслушиваю, только последняя. Остальное же… «Kill The King», «Long Live Rock ‘n’ Roll», «The Shed», «Gates Of Babylon»… Господи, да это же одни из крутейших композиций на все времена!

VENOM Black Metal (1982)

Из всех дерьмовых команд VENOM всегда были дерьмом наилучшим. И, надо признать, с годами, развиваясь, они становились более слушабельны. На Black Metal это особенно слышно. На нам таки присутствуют по-настоящему классные темы.