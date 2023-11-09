Сольная группа Kerry King объявила первое выступление!Блог
Итак, то, о чем говорили уже много лет, о чем туманно рассказывал сам Керри, наконец получило логотип (см.выше) и фестивальную дату. Сольный проект Kerry King примет участие во флоридском фестивале Welcome To Rockville 2024 в начале мая — как видите, проект заявлен в числе хедлайнеров первого дня.
Вторым подтвержденным участником соло-проекта является Paul Bostaph — ну и до сих пор циркулируют слухи, будто славную компанию также дополнят Gary Holt и Phil Anselmo.
«Если вы знаете меня, то знаете, как новая группа будет звучать, — говорил Кинг в прошлом году. — Я сыграл одну тему другу, и он сказал, что, мол, если за последние годы нечто и записывалось в духе SLAYER, то это именно моя песня. И что она могла бы войти в любой альбом SLAYER. А если честно, то главный рифф вообще был придуман, когда я еще играл в SLAYER — и сидел в гримерке во время концерта. Нам уже надо было выходить на сцену, и я быстренько записал его на телефон, чтоб не забыть».
В общем, особенных сюрпризов (помимо личности фронтмена), похоже, не будет. Да едва ли кто-то и жаждет, чтобы Керри заиграл, например, симфо-металкор.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 102
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Сольная группа Kerry King объявила первое выступление!
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Комментарии
Frique:
А я был трижды на их концертах и еще бы столько же сходил! Слушаю их с 11 лет, как первый кассетный walkman у меня появился. Не только их одних, конечно, но они всегда были в…
Дед Аким:
Не то чтобы ярый фанат Метла, но нельзя не признать их объективный вклад в мировую историю метала и вообще музыки. Так больше женщины нравятся, список большой, пере�…
Дед Аким:
Орг написал(а):
Я не знаю для кого они играют и кто те люди, которые тысячами ходят на из концерты. Для молодежи они неактуальны как представители неоригинальн�…
Anastasiya:
Орг написал(а):
Я не знаю для кого они играют и кто те люди, которые тысячами ходят на из концерты.
Сотнями тысяч )) https://blabbermouth.net/news/metallica-sets-attendance-record-for-st-louiss-do…
Орг:
Я не знаю для кого они играют и кто те люди, которые тысячами ходят на из концерты. Для молодежи они неактуальны как представители неоригинального трэша 80х, для стар…
Hemorrhoids:
Чорны написал(а):
Предположу, что у технаря-гитариста ваще струн нету.
Да не,вроде чегойта у него там натянуто.Уж не знаю верёвки это бельевые или ещё что,но…
Чорны:
Алексей:
Hemorrhoids:
Дед Аким:
Молодцы мужики, такую нагрузку выдерживают, это не только ради бабла, сотни тысяч людей посещают их концерты, как бы пафосно не звучало, этим самым они закрепляют св…
Дед Аким:
Совсем не удивлён, что фигурирует ABBA, сейчас поясню. ABBA, Iron Maiden, Metallica, в десятке лучших групп мира по сочетанию хитовости, качества и энергетики (по отдельным составл…
СиРОЖА:
Писюн c глазами написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Кирка любит йогу… лучше бы на гитаре играть учился
Ты уже определись, учиться ему играть на гитаре или не играть …
СиРОЖА:
Ян написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Кирка любит йогу… лучше бы на гитаре играть учился
Ты уже научился?)
Не слышал пока мировых хитов от СиРожи)
А от Кирка что-…
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