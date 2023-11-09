kerry King band Logo
09.11.2023

Сольная группа Kerry King объявила первое выступление!

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Итак, то, о чем говорили уже много лет, о чем туманно рассказывал сам Керри, наконец получило логотип (см.выше) и фестивальную дату. Сольный проект Kerry King примет участие во флоридском фестивале Welcome To Rockville 2024 в начале мая — как видите, проект заявлен в числе хедлайнеров первого дня.

Welcome To Rockville poster

Вторым подтвержденным участником соло-проекта является Paul Bostaph — ну и до сих пор циркулируют слухи, будто славную компанию также дополнят Gary Holt и Phil Anselmo.

«Если вы знаете меня, то знаете, как новая группа будет звучать, — говорил Кинг в прошлом году. — Я сыграл одну тему другу, и он сказал, что, мол, если за последние годы нечто и записывалось в духе SLAYER, то это именно моя песня. И что она могла бы войти в любой альбом SLAYER. А если честно, то главный рифф вообще был придуман, когда я еще играл в SLAYER — и сидел в гримерке во время концерта. Нам уже надо было выходить на сцену, и я быстренько записал его на телефон, чтоб не забыть».

В общем, особенных сюрпризов (помимо личности фронтмена), похоже, не будет. Да едва ли кто-то и жаждет, чтобы Керри заиграл, например, симфо-металкор.

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