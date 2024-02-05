Премьера KERRY KING «Idle Hands». «Я ни разу не собирался заканчивать»Блог
Это давно анонсировалось, кем-то предвкушалось, кем-то ожидалось: Kerry King родил сольный альбом (не особо заморачиваясь, группу он назвал KERRY KING), и сингл «Idle Hands» уже доступен к прослушиванию. На что он похож, догадаться несложно.
Полноформатник будет называться From Hell I Rise, появится в середине мая, а в составе проекта принимают участие вокалист DEATH ANGEL Mark Osegueda; давний коллега по SLAYER Paul Bostaph на барабанах; гитарист VIO-LENCE (а также ex-MACHINE HEAD) Phil Demmel; бывший басист HELLYEAH Kyle Sanders.
Сейчас, в рамках презентации, Керри раздает активно интервью, пару тезисов из которых уже можно растащить на цитаты.
«Я ни разу не собирался заканчивать заниматься музыкой, даже не думал об этом. И сейчас, когда альбом закончен, в архиве все еще осталась гора не завершенных песен».
«Мы с Томом всегда были очень разными и не сходились ни в чем. Например, я хочу шоколадный коктейль — а он возьмет ванильный. Или спроси меня, какого цвета небо, я скажу: «Синее». А Том бы ответил: «Белое». Мы совершенно не похожи. И чем старше становились, тем это было заметнее».
«После финального концерта SLAYER ты с Томом вообще не общались. Ни смс, ни звонка, ни e-mail. Со всеми остальными да, какие-то контакты были. С ним вообще никак».
«Dave Lombardo? Мертв для меня. Я вообще единственный, кто держал его в группе, другие парни хотели выкинуть гораздо раньше. Но потом и я сдался. У него просто была та женщина… Его адвокат, и она вливала Дейву в уши, что у нас денег как у METALLICA, и мы, мол, не делимся. А у нас, блэт, никогда не было денег как у METALLICA! Мы не могли платить ему больше, чем он получал. Но она постоянно его подзуживала, нарочно, и он велся, и это стало невыносимо. Я послал его к хренам по итогу».
«Phil Anselmo рассматривался как потенциальный фронтмен моего нового проекта. Менеджмент, промоутер, лейбл топили за него. Фил мой хороший друг, но я всегда считал, что он на эту роль не подходит. Не то чтобы он чего-то не умеет, дело не в способностях. Просто не подходит. А когда вы услышите Марка, сразу поймете: вот это да. То что надо».
Так давайте же слушать!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 113
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Комментарии
Juris:
Juris:
хмммм, как-то предсказуемо… дядька из Slayer замутил «новый» Slayer…
Батхед:
Alex:
Вижу слово Metallica, сразу блевать тянет. И так на все их »творчество» после 88г…
Ветошь:
Ни разу «сезоны» не переслушивал
Отличный альбом. На хрен не нужен.…
Ветошь:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Зачем архив? Я посмотрел в своей дискографии к которой прилагаются сканированные буклеты CD к каждому альбому скачанные с классного сайта www.metal-tracker.com (Всем рекомен�…
Ых:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
Ых написал(а):
Оуэн никогда не был в Deicide основным сочинителем песен, скорее, на подхвате. Вот укурку-Барнсу он Nightmares of the Decomposed �…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Ых написал(а):
Оуэн никогда не был в Deicide основным сочинителем песен, скорее, на подхвате. Вот укурку-Барнсу он Nightmares of the Decomposed написал полностью, да.
Ну во пе�…
Ых:
>> DEICIDE волей неволей превратился в ранние Cannibal Corpse. Те кто слушал альбомы DEICIDE с Джеком могли это заметить.
Оуэн никогда не был в Deicide основным сочинителем песен,…
Дед Аким:
Стоит задеть Цоя, КИШ, Арию, сразу пуканы у якобы трушников взрываются (настоящие музыканты гитаристы редко негативно высказываются друг о друге, каждый уважает др…
Черноярец:
Алексей написал(а):
Черноярец написал(а):
В целом, это сообщение о КОВЕНАНТЕ — хороший повод переслушать великолепный Nexus Polaris)
да ладно, ты гонишь!!!))))) среднен…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Скажу сразу что я не поклонник всего сатанинского и антихристианского как старина Глен поскольку христианство это шняга и посвящать всю жизнь борьбе с христианст�…
сча заценим что та лысый из Slayer замутил
хмммм, как-то предсказуемо… дядька из Slayer замутил «новый» Slayer