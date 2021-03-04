04.03.2021

SATYRICON: «На следующем альбоме не будет инструментов, к которым вы привыкли»

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SATYRICON, от которых мало что было слышно после Deep Calleth Upon Deep, устами Сатира анонсировали альбом на 2022 год — причем, судя по всему, не без сюрпризов!

Как минимум, интригует момент, что в работе принимает участие небезызвестный Snorre Ruch (ох, не зря мы давеча поминали THORNS!). «Более 20 лет мы со Snorre вовлечены в своеобразный музыкальный спарринг, с SATYRICON и THORNS, — написал музыкант. — И вот сейчас вместе трудимся над новым альбомом «сатирикона». Хотя, учитывая творческий подход, лучше, наверное, называть его музыкальным произведением. Он не будет сборником песен; в нем не будет инструментов, к которым вы привыкли. Блэк-метал может являться безгранично многообразным в форме и выражении — до тех пор, пока в нем присутствует уникальный, истинный блэковый дух. Результат вам понравится — а увидите его вы примерно через год».

Любопытно? Еще бы.

Ваш любимый альбом SATYRICON? (Можно выбрать несколько вариантов)

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1 comment

  • Merzbow написал(а):

    лучше бы новый альбом Throns вышел. Судя по количеству синтов (arp 2600, moog matricharch, doepfer modular и так далее) там можно сделать что-то жутко космическое в духе как раз таки Thorns.

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