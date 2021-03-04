SATYRICON: «На следующем альбоме не будет инструментов, к которым вы привыкли»

SATYRICON, от которых мало что было слышно после Deep Calleth Upon Deep, устами Сатира анонсировали альбом на 2022 год — причем, судя по всему, не без сюрпризов!

Как минимум, интригует момент, что в работе принимает участие небезызвестный Snorre Ruch (ох, не зря мы давеча поминали THORNS!). «Более 20 лет мы со Snorre вовлечены в своеобразный музыкальный спарринг, с SATYRICON и THORNS, — написал музыкант. — И вот сейчас вместе трудимся над новым альбомом «сатирикона». Хотя, учитывая творческий подход, лучше, наверное, называть его музыкальным произведением. Он не будет сборником песен; в нем не будет инструментов, к которым вы привыкли. Блэк-метал может являться безгранично многообразным в форме и выражении — до тех пор, пока в нем присутствует уникальный, истинный блэковый дух. Результат вам понравится — а увидите его вы примерно через год».

Любопытно? Еще бы.

Ваш любимый альбом SATYRICON? (Можно выбрать несколько вариантов) Dark Medieval Times

The Shadowthrone

Nemesis Divina

Rebel Extravaganza

Volcano

Now, Diabolical

The Age Of Nero

Satyricon

Deep Calleth Upon Deep результаты

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