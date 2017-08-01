SATYRICON в сентябре выпускают «Deep Calleth Upon Deep». «Либо этот альбом станет началом чего-то нового, либо моим последним»

Долгожданные новости от SATYRICON: в сентябре группа выпустит девятый альбом под названием Deep Calleth Upon Deep. И, по словам музыкантов, он станет не просто очередным пунктом многообразной дискографии коллектива: что бы сие ни значило, норвежцы называют будущий альбом кардинальным переосмыслением SATYRICON, отправной минутой его новой эпохи.

«Начиная работу над эти релизом, — признается Sigurd «Satyr» Wongraven, — я со старта решил: либо этот альбом станет началом чего-то нового, либо моим последним.

Если последним, он должен быть особенным. Ну а если продолжение следует, все равно пришло время открывать свежую главу нашей истории, отличную от последнего диска. Что получилось в итоге… Я бы сказал, вышло очень, очень мрачно. Этот материал полон духовной силы, уверенности и энергии.

Поймут ли будущий SATYRICON слушатели? Что ж… Я считаю, вне зависимости от формы искусства, его восприятие и принятие зависит не только от нас. Но также и вот ваших стараний. И если после пары прослушиваний вы решите, что разгадали все тайны, — считайте, что альбом прошел мимо. Скорее всего, он вас не затронет. Deep Calleth Upon Deep можно понимать как «от глубин людей, создававших этот релиз, — к глубинам людей, его слушающих». И если вы хотите принять участие в путешествии, будьте готовы достучаться до самых дальних и темных уголков своей души. Вместе с нами».

Одним словом, интрига невероятна! Осталось только подождать полтора месяца… А там, во глубинах, они уже ждут.