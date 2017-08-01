SATYRICON в сентябре выпускают «Deep Calleth Upon Deep». «Либо этот альбом станет началом чего-то нового, либо моим последним»

Долгожданные новости от SATYRICON: в сентябре группа выпустит девятый альбом под названием Deep Calleth Upon Deep. И, по словам музыкантов, он станет не просто очередным пунктом многообразной дискографии коллектива: что бы сие ни значило, норвежцы называют будущий альбом кардинальным переосмыслением SATYRICON, отправной минутой его новой эпохи.
«Начиная работу над эти релизом, — признается Sigurd «Satyr» Wongraven, — я со старта решил: либо этот альбом станет началом чего-то нового, либо моим последним.
Если последним, он должен быть особенным. Ну а если продолжение следует, все равно пришло время открывать свежую главу нашей истории, отличную от последнего диска. Что получилось в итоге… Я бы сказал, вышло очень, очень мрачно. Этот материал полон духовной силы, уверенности и энергии.
Поймут ли будущий SATYRICON слушатели? Что ж… Я считаю, вне зависимости от формы искусства, его восприятие и принятие зависит не только от нас. Но также и вот ваших стараний. И если после пары прослушиваний вы решите, что разгадали все тайны, — считайте, что альбом прошел мимо. Скорее всего, он вас не затронет. Deep Calleth Upon Deep можно понимать как «от глубин людей, создававших этот релиз, — к глубинам людей, его слушающих». И если вы хотите принять участие в путешествии, будьте готовы достучаться до самых дальних и темных уголков своей души. Вместе с нами».
Одним словом, интрига невероятна! Осталось только подождать полтора месяца… А там, во глубинах, они уже ждут.
20 лет группа выпускает говно вместо музыки, что же они выпустят на этот раз? Интрига невероятна!
А почему народу нравится Сатирикон? Никогда не понимал любовь общественности к ентому недо мИталлу, ну да, К.И.Н.Г. да пожалуй и все.
«Fuel For Hatred», «K.I.N.G.» — ахуенчик. И «The Age of Nero» целиком под настроение хорошо заходит.
zzz написал(а):
А почему народу нравится Сатирикон? Никогда не понимал любовь общественности к ентому недо мИталлу, ну да, К.И.Н.Г. да пожалуй и все.
ну до 2002 года по музыке Satyricon был ок.
M. написал(а):
20 лет группа выпускает говно вместо музыки, что же они выпустят на этот раз? Интрига невероятна!
Хомячки ждут продолжения Немезис Дивины, очевидно же.
zzz написал(а):
ну да, К.И.Н.Г. да пожалуй и все.
«A moment of clarity», «Havoc Vulture», «Supersonic Journey», «Filthgrinder», «Possessed», «Black Lava», «Repined Bastard Nation», «To the Mountains», «Now, Diabolical», «The Pentagram Burns», «My Skin is Cold», «Black Crow on a Tombstone», «Die by My Hand», «Tro og Craft», «Phoenix» — сходу вот это вспоминается.
Ванную на следующем альбоме доминирующую электронику.
Да хватает у Сатирикона классных песен. Хотя самое вкусное было в 96-м :). Другое дело, что вряд ли они когда-нибудь вернутся к звучанию Немезиды.
Ad Noctum написал(а):
zzz написал(а):
ну да, К.И.Н.Г. да пожалуй и все.
«A moment of clarity», «Havoc Vulture», «Supersonic Journey», «Filthgrinder»
Ой, ребел весь хорош. Единственный раз когда у Сотира появились нормальные человеческие яйца сделать что-то своё.
Вангую новое творчество в духе йонсоновского позёр-проекта лайтовый оркестр люцифера.
Это Сатир с Кончитой Вурст на фотке? Что-то Фроста не узнать… предвестники апокалипсиса во всей красе…