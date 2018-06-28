SATYRICON больше не поедут в Америку

Несмотря на успех американского тура в поддержку Deep Calleth Upon Deep, SATYRICON решили прекратить гастрольную деятельность в недружелюбных к европейским металистам США. «Честно, стоит только подумать о бюрократической волоките, которая сопровождает организацию каждых гастролей в Америке, как мне хочется уйти со сцены вообще, — говорит Фрост. — Так быть не должно. Я считаю, в жизни команды основное место должна занимать музыка, также должно присутствовать некое удовольствие от тур-поездок… Но в реальности 99 процентов занимает бумажная бюрократия. И это крайне выматывает».

Satyricon «Количество документов, которые должна предоставить европейская команда, чтобы получить визы в Америку, выходит за рамки разумного. У меня создается впечатление, что американцы вообще не хотят видеть о себя еврогруппы, как бы говоря своими действиями: «Наймите американских музыкантов. Привезите вокалиста и наймите остальных из числа местных». (Кстати, КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА зарекомендовала этот подход как весьма эффективный — прим.авт.) Все это дико. И никто, с кем бы я ни обсуждал этот вопрос, включая самих американцев, не понимает глубинной сути болезненного процесса. Чтобы организовать в Штатах тур на четыре недели, тебе нужно потратить год на бумажную работу, — причем без гарантии, что в итоге получишь все вовремя. О каком удовольствии говорить в подобных условиях?»

(В подтверждение этих слов — две свежих новости о визовых обломах BLOODBATH и ULI JON ROTH.)

«Визы не дают, пока не предоставишь контракт на концерты, — вторит Сатир. — Но кто обеспечит контракт, не зная, позволят ли нам приехать? Поэтому ты просто бронируешь тур, на свой страх и риск, надеясь на удачу. Ну или не едешь в страну вовсе. Нет, я не исключаю нашего визита в США — если какая-нибудь банда захочет нас привезти, обеспечит и оплатит всю эту бюрократическую возню, то да, хорошо. Но не думаю, что такое случится. Да и предложений-то подобных, собственно, не было».

Прикол состоит в том, что в американской реальности также есть нечто, определяющее «низкий художественный уровень»: так, визы P-1 или P-2 (performance visas), позволяющие коммерческую музыкальную деятельность на территории страны, выдаются в случае, если: а) минимум 75% музыкантов коллектива состоят и активно участвуют в его деятельности не менее года; б) группа имеет международное признание, существенные творческие достижения, — причем ее успех касается всего коллектива, а не индивидуальных участников.

Понятно, что андеграундные металисты чаще всего заполняют бумаги на получение виз B-1 или B-2 (visitor visas), приезжая как туристы, — и вот тут уже начинаются допросы с пристрастием на границах. Потому как туристы не имеют права зарабатывать деньги — и группа не должна получать гонорары за концерты, вне зависимости от того, продаются билеты на ее шоу или нет.

В общем, везде свои неприятные тараканы. А я, пока писала это, вспомнила почему-то, что когда SATYRICON к русскому туру предложили добавить Минск, Сатир сказал: «Нет». Вот просто нет, без причин. Может, тоже за художественный уровень испугался?..

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. саша 29.06.2018 в 07:21

    Про Минск конечно жаль, с удовольствием бы сходил.

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  2. Mazay 29.06.2018 в 09:21

    ничо, еще пару годков и он в статусе почетного пенсионера будет просится выступить хоть в каком клубе в Минске

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  3. Зеля 29.06.2018 в 10:51

    А что им, религия запрещает пользоваться услугами букинговых агентств? Те и должны решать бумажные вопросы. А американским погранцам и врямь должно быть до сраки, Сатирикон это или Самели, они не обязаны знать. Также как не обязаны предоставлять каждому Васе с баяном рабочую визу, чтобы он зарабатывал по переходам. Поэтому и спрашивают, что там за музыканты такие, и где контракты в подтверждение, что едут не в переход. Если за двадцать лет Сатир с Фростом не научились заполнять типовые анкеты, то это уже их трудности.

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  4. Heckfy 29.06.2018 в 11:11

    С контрактом Фрост чего то заморачивается, наверное, потому что далек от юриспруденции. В контракте / договоре можно сделать множество оговорок, в том числе и на случай, если не получишь визы (обстоятельства не зависящие от воли сторон). Не думаю, что в Европе и / или США как то по другому. Это общепринятая практика. Или он что то другое имеет ввиду? Например, что орги не хотят связываться и вкладываться из-за того, что нет гарантии 100 процентного приезда группы. Тогда конечно другое дело и совсем не в контракте.

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