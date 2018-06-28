SATYRICON больше не поедут в Америку

Несмотря на успех американского тура в поддержку Deep Calleth Upon Deep, SATYRICON решили прекратить гастрольную деятельность в недружелюбных к европейским металистам США. «Честно, стоит только подумать о бюрократической волоките, которая сопровождает организацию каждых гастролей в Америке, как мне хочется уйти со сцены вообще, — говорит Фрост. — Так быть не должно. Я считаю, в жизни команды основное место должна занимать музыка, также должно присутствовать некое удовольствие от тур-поездок… Но в реальности 99 процентов занимает бумажная бюрократия. И это крайне выматывает».

«Количество документов, которые должна предоставить европейская команда, чтобы получить визы в Америку, выходит за рамки разумного. У меня создается впечатление, что американцы вообще не хотят видеть о себя еврогруппы, как бы говоря своими действиями: «Наймите американских музыкантов. Привезите вокалиста и наймите остальных из числа местных». (Кстати, КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА зарекомендовала этот подход как весьма эффективный — прим.авт.) Все это дико. И никто, с кем бы я ни обсуждал этот вопрос, включая самих американцев, не понимает глубинной сути болезненного процесса. Чтобы организовать в Штатах тур на четыре недели, тебе нужно потратить год на бумажную работу, — причем без гарантии, что в итоге получишь все вовремя. О каком удовольствии говорить в подобных условиях?»

(В подтверждение этих слов — две свежих новости о визовых обломах BLOODBATH и ULI JON ROTH.)

«Визы не дают, пока не предоставишь контракт на концерты, — вторит Сатир. — Но кто обеспечит контракт, не зная, позволят ли нам приехать? Поэтому ты просто бронируешь тур, на свой страх и риск, надеясь на удачу. Ну или не едешь в страну вовсе. Нет, я не исключаю нашего визита в США — если какая-нибудь банда захочет нас привезти, обеспечит и оплатит всю эту бюрократическую возню, то да, хорошо. Но не думаю, что такое случится. Да и предложений-то подобных, собственно, не было».

Прикол состоит в том, что в американской реальности также есть нечто, определяющее «низкий художественный уровень»: так, визы P-1 или P-2 (performance visas), позволяющие коммерческую музыкальную деятельность на территории страны, выдаются в случае, если: а) минимум 75% музыкантов коллектива состоят и активно участвуют в его деятельности не менее года; б) группа имеет международное признание, существенные творческие достижения, — причем ее успех касается всего коллектива, а не индивидуальных участников.

Понятно, что андеграундные металисты чаще всего заполняют бумаги на получение виз B-1 или B-2 (visitor visas), приезжая как туристы, — и вот тут уже начинаются допросы с пристрастием на границах. Потому как туристы не имеют права зарабатывать деньги — и группа не должна получать гонорары за концерты, вне зависимости от того, продаются билеты на ее шоу или нет.

В общем, везде свои неприятные тараканы. А я, пока писала это, вспомнила почему-то, что когда SATYRICON к русскому туру предложили добавить Минск, Сатир сказал: «Нет». Вот просто нет, без причин. Может, тоже за художественный уровень испугался?..