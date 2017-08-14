Проверьте свои ожидания! Титульная песня альбома SATYRICON «Deep Calleth Upon Deep»

Пока я собираюсь с мыслями и впечатлениями о прошедшем Brutal Assault 2017, предлагаю проверить свои ожидания: несколько дней назад SATYRICON выпустили титульную вещь своего будущего альбома Deep Calleth Upon Deep, обещавшего нам полную перезагрузку творческих идей коллектива. Так вот… удалось ли?
«Выбрать песню для презентации было непросто, — признает Sigurd «Satyr» Wongraven, — ибо они все очень разные. Это как взять группу людей, обладающих сильными и уникальными характерами, — и собрать их вместе, в одной альбомной пачке.
Что касается титульного трека, то это единственная вещь на Deep Calleth Upon Deep, в которой баритон и «обычная» гитарная партия лидируют на протяжении всего времени звучания. Я хотел таким образом подчеркнуть тональную глубину, обернув ее густой оболочкой грувовый свинг на более тяжелых моментах. Также вы услышите меллотрон, виолончель, скрипку и бэк-вокал в исполнении классического певца по имени Håkon Kornstad. Примите это как трип: сделайте погромче, закройте глаза и, сломя голову, бросайтесь в лесную чащу. Так, как это делаю я».
Ну хз. Слишком просто, как по мне.
Утяжеленный Alcest ))
Сартирикон медленно, но верно, скатывается в гагно.
примитив
слушаю, по такому случаю, нетленку Mother North. Скупая блэкарская слеза прокатилась по моей щеке и размазала весь корпспэйнт
хоть убейте, но не могу принять Сатира после Rebel Extravaganza. Ну скучно же. И звук этот, ладно бы атмосферу создавал, так он просто никакой, сухой, песочный и т.д. и т.п. Может быть на западе и достаточно поклонников такого урбанистического саунда, но лично я в нем для себя ничего не нахожу.
Перезагрузка творческих идей коллектива, тональная глубина, лидирующие баритон и «обычная» гитарная партия на протяжении всего времени звучания, грувовый свинг на более тяжелых моментах, меллотрон, виолончель, скрипка и бэк-вокал в исполнении классического певца по имени Håkon Kornstad, каков пиздец, а!
На деле просто говнецо, солянка из своих риффов и ходов последних 15 лет. Закройте глаза и, сломя голову, бросайтесь прочь от этой поебени. Так, как это делаю я.
Вообще не понял, о какой перезагрузке речь. У него там походу своя атмосфера. Типичный сатирикон последних лет, я ждал намного большего.
Кукушечка написал(а):
На деле просто говнецо, солянка из своих риффов и ходов последних 15 лет. Закройте глаза и, сломя голову, бросайтесь прочь от этой поебени. Так, как это делаю я.
Хаха, да. Проходняк трек, всё верно.
Театр трагикомедии «СаРтирикон» с пьесой «Достичь дна и услышать стук снизу»
Сигурд — Мунк, а есть какая картина для обложки?
Мунк — Да Сигурд, есть. 5000 евро.
Сигурд — А может есть дешевле?
Мунк — Да Сигурд. (достает из мусорного ведра измятый скетч, расправляет на коленке и передает Сигурду)
-Вот держи, 2500 евро
Сигурд — отлично, спасибо! (платит кэш и вприпрыжку идет на студию)
Далее действие разворачивается на студии. Действующие лица: Фрост, звукач с модной студии и сигурд
Сигурд — Здравствуй, звукач с модной студии!
Звукач из модной студии — Здравствуй, Сигурд.
Сигурд — А можно у вас новый материал записать?
Звукач из модной студии — Да, Сигурд, можно. 10 000 евро.
Сигурд — А пол альбома?
Звукач из модной студии — да, Сигурд, можно, 5000 евро.
Сигурд — А если мы звук сделаем как будто нам похуй и фрост стараться не будет? Ты ведь не будешь стараться?
Фрост — Нет, Сигурд, не буду.
Звукач из модной студии — Ну тогда в 1000 евро вложимся. Но только чтобы ты не старался, а ты вообще уши на полку сложил, Ок?
Сигурд — Без проблем.
Фрост — как 2 пальца.
Через пару месяцев.
ДАМЫ И ГОСПОДА. ВСТРЕЧАЙТЕ ВЕЛИЧАЙШЕЕ ТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЗА ПОСЛЕДНЕЕ 10-ТИ ЛЕТИЕ. НОВЫЙ ОПУС Satyricon «deep Calleth Upon Deep».
Мыши плакали, кололись, но уже 20 лет продолжают ныть про Немезис Дивину. Причём, 80% из них кроме Mother North ничего из NE не слушала. Остальные 20% слышали, что был такой альбом Rebel Extravaganza — это всё, что они знают про RE.
22211 написал(а):
(достает из мусорного ведра измятый скетч, расправляет на коленке и передает Сигурду)
То ли дело обложки к Dark Medieval Times и, особенно, The Shadowthrone.
Нормальная песня.
Ad Noctum написал(а):
22211 написал(а):
(достает из мусорного ведра измятый скетч, расправляет на коленке и передает Сигурду)
Из пресс-релиза: «The «Deep Calleth Upon Deep» front cover is an obscure drawing from 1898 by perhaps the greatest Norwegian artist of all time, Edvard Munch».
А мне нравится.
Ad Noctum написал(а):
Мыши плакали, кололись, но уже 20 лет продолжают ныть про Немезис Дивину. Причём, 80% из них кроме Mother North ничего из NE не слушала. Остальные 20% слышали, что был такой альбом Rebel Extravaganza — это всё, что они знают про RE.
Exactly!
Ad Noctum написал(а):
22211 написал(а):
(достает из мусорного ведра измятый скетч, расправляет на коленке и передает Сигурду)
То ли дело обложки к Dark Medieval Times и, особенно, The Shadowthrone.
Да, шэдоутрон — шедевр!
Gozard написал(а):
Вообще не понял, о какой перезагрузке речь. У него там походу своя атмосфера. Типичный сатирикон последних лет, я ждал намного большего.
Согласен, вполне типичный Сатирикон этого века. Вот только я, например, ничего выдающегося и не ожидал. Вполне неплохая песня, не суперхит, но и огульной критики не понимаю.
Мунк на обложке хороший!
а слушать пока лень
Слили альбом. Вот думаю, слушать ли.
«To Your Brethren In The Dark» — исключительно душевная песня, для тоскливых осенних вечеров, романтики и свечей. Но вообще в чем-то Сатир прав: альбом надо слушать несколько раз, прежде чем отправлять в бан или бурно радоваться нынешнему звучанию группы.