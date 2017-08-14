Проверьте свои ожидания! Титульная песня альбома SATYRICON «Deep Calleth Upon Deep»

Пока я собираюсь с мыслями и впечатлениями о прошедшем Brutal Assault 2017, предлагаю проверить свои ожидания: несколько дней назад SATYRICON выпустили титульную вещь своего будущего альбома Deep Calleth Upon Deep, обещавшего нам полную перезагрузку творческих идей коллектива. Так вот… удалось ли?

«Выбрать песню для презентации было непросто, — признает Sigurd «Satyr» Wongraven, — ибо они все очень разные. Это как взять группу людей, обладающих сильными и уникальными характерами, — и собрать их вместе, в одной альбомной пачке.

Что касается титульного трека, то это единственная вещь на Deep Calleth Upon Deep, в которой баритон и «обычная» гитарная партия лидируют на протяжении всего времени звучания. Я хотел таким образом подчеркнуть тональную глубину, обернув ее густой оболочкой грувовый свинг на более тяжелых моментах. Также вы услышите меллотрон, виолончель, скрипку и бэк-вокал в исполнении классического певца по имени Håkon Kornstad. Примите это как трип: сделайте погромче, закройте глаза и, сломя голову, бросайтесь в лесную чащу. Так, как это делаю я».