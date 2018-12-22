Блэк-метал супергруппа, которая не удалась. Satyr: «Наркозависимость Ансельмо испортила весь проект»

Некогда мы делали подборки на тему «Супергруппы, которые оправдали надежды» (часть первую см.тут, вторую тут), однако надо признать: короткоживущих и невнятных коллабораций случается неизмеримо больше. И если составлять топ-100 из числа тех, чей замах на миллион вылился в пшик, то EIBON будет в первой десятке. Ибо… как могли Killjoy, Fenriz, Satyr и Philip Anselmo сделать плохо?..

Идея создать блэкушную мегаколлаборацию возникла в 1998 году, и была немедленно растиражирована во всех существовавших на тот момент метал-медиа. Тем не менее, обещанный альбом EIBON так и не состоялся (а ведь был бы, думается, на сей момент уже культовым), и, по сути, все, что нам осталось в наследие, — это запись для «мунфоговской» компиляции. Которая вроде как должна показать, чего мы лишились. Ну или нет.

Судя же по интервью с Сатиром, двадцать лет спустя он все еще недоволен тем, как все вышло.

«Всякий раз, когда мы встречаемся с брателло Филипом, вспоминаем об этом. И конечно, хотелось бы довести дело до конца. Но это… трудно. С Фенризом я не общаюсь. Ну а Киллджой… не знаю, хотел ли он… Впрочем, если честно, мы бы смогли завершить альбом EIBON без Фенриза и Киллджоя. Потому как я писал процентов 95 музыки, а Фил отвечал за лирику.

С другой стороны, этот проект принадлежит концу девяностых — началу нулевых, и именно тогда нужно было его завершить. Однако наркозависимость Филипа все испортила. Можно ходить вокруг да около, однако по итогу все сводится именно к этому. В то время он был упорот до предела. И даже больше. Мы приходили в студию, пытались работать. А потом я открывал дверь и видел его, лежащего, свалившегося от дозы таблеток, героина или еще чего-нибудь, в луже своего извергнутого «внутреннего богатства».

Мне не очень хотелось его как-то дергать или обижать — в конце концов, человек он большой. Но я не мог не думать, мол, какого хрена тут происходит? Мне нравится этот парень, он офигенный музыкант, но я, в конце концов, блэк-металист, а не фанат по PANTERA. Поэтому если уж я приезжаю за тридевять земель, чтобы работать, я это делаю ради работы, а не наркотического угара. В общем, период тот для меня был крайне сложный, все происходящее дико расстраивало.

Сейчас, конечно, время прошло, и я по-прежнему считаю Филипа одним из своих лучших друзей, а также выдающимся музыкантом, с которым однажды хотелось бы записать музыку».