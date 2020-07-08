Satyr теперь миллионер. Фронтмен SATYRICON продал 90% своей винодельческой компании

Satyr определенно не из тех, кто во время коронавируса и отмены туровой жизни доедает последний МПХ без соли. Честно, я не знаю, сколько в блэк-метале миллионеров (ну, определенно Нергал в их числе, кто еще?), но вот стало еще одним больше. Виноделие оказалось выгодным делом: согласно недавно опубликованным налоговым отчетам компании Vingruppen, в прошлом году Сатир продал ей 90% акций своих Wongraven Wines за 51.3 млн. норвежских крон, что составляет примерно 5.4 миллиона долларов.

Виноделом (под патронажем маститого итальянца Luca Roagna) Sigurd Wongraven стал еще в 2009 году — и с тех пор лично занимался купажированием, контролировал весь производственный процесс и руководил разработкой дизайна этикеток. (К слову, если смотреть на рейтинги, потребительские оценки его продукции хорошие; не блестящие, но хорошие.)

С 2014 года его компания начала сотрудничество с Vingruppen — ну и вот, как результат, дорого и красиво ей отдалась — после того, как за 2019 год в Норвегии был продан почти миллион литров вин под маркой Wongraven. Сейчас это одни из популярнейших вин в стране — и интересно, помогла ли в том Сатиру его блэк-металльная репутация? Или же просто вкусно?

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