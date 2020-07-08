08.07.2020

Satyr теперь миллионер. Фронтмен SATYRICON продал 90% своей винодельческой компании

Блог

Satyr определенно не из тех, кто во время коронавируса и отмены туровой жизни доедает последний МПХ без соли. Честно, я не знаю, сколько в блэк-метале миллионеров (ну, определенно Нергал в их числе, кто еще?), но вот стало еще одним больше. Виноделие оказалось выгодным делом: согласно недавно опубликованным налоговым отчетам компании Vingruppen, в прошлом году Сатир продал ей 90% акций своих Wongraven Wines за 51.3 млн. норвежских крон, что составляет примерно 5.4 миллиона долларов.

Виноделом (под патронажем маститого итальянца Luca Roagna) Sigurd Wongraven стал еще в 2009 году — и с тех пор лично занимался купажированием, контролировал весь производственный процесс и руководил разработкой дизайна этикеток. (К слову, если смотреть на рейтинги, потребительские оценки его продукции хорошие; не блестящие, но хорошие.)

С 2014 года его компания начала сотрудничество с Vingruppen — ну и вот, как результат, дорого и красиво ей отдалась — после того, как за 2019 год в Норвегии был продан почти миллион литров вин под маркой Wongraven. Сейчас это одни из популярнейших вин в стране — и интересно, помогла ли в том Сатиру его блэк-металльная репутация? Или же просто вкусно?

Количество просмотров: 2 256

Читайте также:

5 комментариев

  • Ad Noctum написал(а):

    Bloodshot eyes — metal skin
    Serpents tongue — dagger claws
    Dragon wings — crooked horns
    K.I.N.G.

    >>>
  • Pat написал(а):

    А ещё недавно состоялась премьера пива Wongraven Saison

    >>>
  • Crow написал(а):

    «Satyr определенно не из тех, кто во время коронавируса и отмены туровой жизни доедает последний МПХ»

    Я дико извиняюсь…Что такое МПХ? Поиск в гугле(https://словарь-сокращений.рф/a/%D0%9C%D0%9F%D0%A5) выдал:

    малый передний ход

    медьпроизводное хлорофилла

    методика преподавания химии

    мужской половой хрен

    мужской половой хуй

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Последний и предпоследний варианты http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

    >>>
  • Тварь написал(а):

    …Если учесть, сколько вино стоит в Норвегии…
    Блин, да самое дешевое пиво — 10 баксов за пинту.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *