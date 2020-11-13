Интервью. Bjørn ‘Aldrahn’ Dencker (URARV, THORNS, ex-DODHEIMSGARD): «Этот год показал, как мало свободы у нас есть на самом деле»

(Bjørn Dencker, ноябрь 2020)

Во второй части статьи о метал-командах, которые, выпустив один отличный альбом, по ряду причин оставили его первым и единственным в своей дискографии, я упоминала дебютник норвежцев THORNS — кои, спустя 666 лет, вроде как еще работают над вторым релизом. Однако статус доподлинно неизвестен. В процессе сбора инфы довелось наткнуться на коллектив вокалиста Aldrahn’a URARV, работающий в меру шизофреническом авангардном блэк-метал ключе и любопытный в том числе фактом, что родился он после того, как Aldrahn, певший почти на всех альбомах DODHEIMSGARD, оттуда ушел. В результате держите интервью с музыкантом — о «колючках», DHG и, конечно, о том, что такое блэк-метал.

Для начала расскажи, пожалуйста, чем занимаешься в настоящий момент? Какие новости, планы?

Много мыслей, идей относительно будущего — если оно, конечно, настанет. Если, к примеру, ковид-666 не мутирует в нечто монструозное, что в конечном итоге убьет все живое, загнав всю говноцивилизацию обратно в пещеры. Что, к слову, было бы не так уж и плохо, хаха.

А если серьезно, то мы пытаемся записать третий альбом. Барабанные сессии запланированы на декабрь. Что дальше, посмотрим: сейчас все так неопределенно. В 2021-м мы хотели отыграть ряд концертов, но кто знает, когда это выйдет по факту.

Ну а в настоящее время я экспериментирую, открываю новые музыкальные горизонты. Собираюсь прикупить DAW — ставить опыты в электронном ключе и хип-хопе, о чем давно мечтал. С нетерпением жду возможности начать.

Странный и сложный 2020-й — каким он стал для тебя лично?

Да полнейшее дерьмо этот год, честное слово. Принес он мне в основном головную боль и алкогольные отравления… Ну, то есть шесть недель принудительной изоляции от работы, от заработка и социальной жизни, что привело к тяжелым запоям и суицидальным мыслям. Нездоровая штука все это. Отсутствие работы, людей и тренажерного зала превращает меня в жалкое существо — как, впрочем, и многих остальных.

Кроме того, этот год показал, как мало свободы у нас есть на самом деле — и что все, что мы считаем свободой, на самом деле лишь привилегия, которую в любой момент могут отобрать.

А еще… он дал мне возможность поразмышлять над жизнью. Покопаться в себе.

Ты принимал участие во многих известных командах, теперь же полностью сконцентрировался на URARV. В чем разница между работой в этом коллективе — по сравнению, скажем, с DODHEIMSGARD?

Самое существенное отличие в том, что здесь не ругаются. Это огромное облегчение. Мы спокойно обсуждаем вопросы, с полным уважением друг к другу, и это работает. Никакого высокомерия и надменности. Круто. Наш корабль движется плавно и мягко. И… отличного ему плавания!

Помнишь ли момент, когда понял: с DODHEIMSGARD работать более не хочу? И что пошло не так с A Umbra Omega, что ты снова решил уйти?

Я не уходил. Меня выдавили из группы остальные музыканты — и особенно Mr.Parvez. Конечно, я бы сейчас мог поведать душещипательную историю, выложить в деталях все, как вижу, со своей колокольни — но не хочу. Я рад, что грязное белье осталось под замком — и пускай там лежит дальше. Потому что теперь, лишенный необходимости находиться в одном помещении с людьми, которые мне неприятны, я получаю больше удовольствия от жизни и музыки.

С новой командой очень круто: мне нравится и материал, что мы делаем, и время, что проводим вместе вне музыки, деля на всех слезы радости и печали.

Другими словами, моя миссия в DODHEIMSGARD окончена. Я делал, что было надо, а теперь настало время идти дальше. A Umbra Omega — фантастический релиз, и я горжусь, что стал частью этого произведения искусства. Parvez — невероятный композитор, в этом жанре ему просто нет равных. Поэтому я счастлив, что мы работали вместе, — и счастлив, что более не работаем.

В конце концов, останься я в DHG, не родился бы URARV — потому что DHG отбирал все мое время и силы. Безусловно, когда меня изгнали, я не считал это большим одолжением — но сейчас рад, что так вышло.

Какой твой любимый альбом у DODHEIMSGARD — и почему?

Думаю, это все-таки Kronet til Konge, потому что именно в него я вложил максимум страсти. И хотя 666 International и A Umbra Omega были релизами, в которых я буквально вывернулся наизнанку, — Kronet til Konge, окружавшая его магия, незабываемый первый студийный опыт наделяют его особой пронзительностью.

Другая твоя команда, THORNS, все еще предположительно жива — однако очень уж не спешит с записью второго альбома. Думаешь, он когда-нибудь состоится?

Альбом, инструментальная его часть, был закончен и записан миллион лет тому назад, однако нужно переделать вокалы — потому что другим музыкантам не нравится, как они звучат. Лично я совершенно доволен тем, как записал их в далеком 2008-м (видишь, как тяжело приходится, когда нужно слушать дурацкие мнения других людей, хех?)… Но… все это затянулось и зависло, так что я уже и забыл, что к чему. Но, как ни странно, альбом все еще в планах. Я воспринимаю его как творение искусства, которое просто ждет подходящего момента, чтобы ворваться в этот мир. Настоящее же искусство времени не подвластно, поэтому…

Можешь сказать пару слов, что этот релиз представляет собой музыкально?

Он силен с композиционной точки зрения. Маршево-милитаристичен, но не лишен элегантности. Проще и примитивнее по сравнению с дебютником, полностью лишен электронных добавок. По натуре альбом этот экстремален и исполнен насилия — он не придет с миром и не будет стремиться понравиться.

Thorns был интересным альбомом — к тому же весьма своевременным для норвежского блэка, ударившегося в нулевых в эксперименты с электроникой и индустриальными элементами. Тем не менее, ни этот релиз, ни группа так и не получили той известности и популярности, что достались коллегам по сцене, c которыми Snorre сотрудничал в MAYHEM, SATYRICON и т.д. Почему же, на твой взгляд, THORNS, при всем своем мощном составе, потенциале и обилии идей, не выбился в легенды?

Я достаточно хорошо знаю Snorre, чтобы утверждать, что он никогда не стремился к популярности. Думаю, сама мысль о популярности кажется ему удушающей.

Если человеком движет сильное эго, если цель состоит в том, чтобы собрать урожай похвалы и обожания, то работа спорится, конечно, быстрее. Но когда мотив музыканта лежит чисто в творческой плоскости, лишенной эгоцентризма, — в этом случае графики подстраиваются под искусство, а не под человека, — и произведение рождается (если рождается вообще) в подходящий — для себя — момент.

Я думаю, это отличный подход, ведь Блэк Метал принадлежит миру теней. Он не должен становиться популярным, расползаться по свету, как все эти сегодняшние звездуны. Выходя из андеграунда, Блэк Метал группа перестает быть Блэк Металом, превращается в посмешище, когда люди забывают про музыку в обмен на поклонение собственным эго.

Ты также принимал участие в суперпроекте ZYKLON-B. Старт был впечатляющим, но идея, видимо, не сработала, если все так быстро закончилось. Сейчас в тренде реюнионы и камбеки, так что, может, вернетесь и вы?

Все сработало на ура. Мы записали EP, и на этом все — больше никаких особых планов и не было. Мы сказали все, что хотели. Это был сугубо андеграундный релиз, который навсегда в андеграунде и останется, — коему, собственно, принадлежит Блэк Метал. Блэк Метал не может быть ЗВЕЗДНЫМ, он не принадлежит звездам. Так что и ZYKLON-B не будет ни возвращаться, ни пытаться продаться еще каким-либо образом.

Какие из молодых норвежских команд можешь выделить?

Хм, даже не знаю. Не думаю, что знаю много молодых банд в Норвегии, которые бы к тому же понравились. Может, разве что, WHOREDOM RIFE — но я, честно, в целом не очень слежу. В мире стооолько другой музыки, которая мне по душе, что метал в списке не на первом месте. Я его и так слишком хорошо знаю, хехехе.

Тем не менее, есть ряд команд, которые зацепили мое внимание в последние годы. Не из Норвегии. Это ASCENSION, MARE, CORNIGR, MGLA, AKHLYS и SCHAMMASCH.

Нравится ли тебе заниматься лирикой? И текстом какой песни гордишься особенно? (На счету Bjørn, помимо команд, в которых пел, имеются тексты AURA NOIR, DARKTHRONE, DIMMU BORGIR, OLD MAN’S CHILD — прим.авт.)

Очень доволен всем, что сделал на альбомах URARV: тексты группы сильно отличаются от лирики, которую я писал раньше. Их темой скорее является поиск пути сквозь психологическую тьму — нежели, как ранее, погружение в ее пучины. Мои прежние тексты упивались страданием, возвеличивали его, оставляли в темноте, сейчас же тема страдания осмысляется, выясняя его причины и способы преодолеть, пройти, обратив печали в покой и радость.

Самый лучший совет, который тебе когда-либо давали?

Будь честен по отношению к себе, а также добр и щедр к окружающим.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://urarv.bandcamp.com/album/argentum" >Argentum by Urarv</a>

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