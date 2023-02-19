Совместная песня KREATOR и LAMB OF GOD «State Of Unrest»: «микс европейской и американской музыки»Новинки и новости
Я как-то пропустила новинку, а оказывается, KREATOR с LAMB OF GOD замутили очень неплохой совместный трек «State Of Unrest». Сами музыканты называют его миксом европейского и американского экстрим-стилей — а идея данной коллаборации появилась еще в 2020-м.
Тогда обе группы собирались в евротур — ну и решили создать для затравки нечто этакое эксклюзивное. Правда, изначально предполагался вообще тройничок: вокальную партию должен был исполнить Riley Gale из POWER TRIP (они значились как разогревающая группа тура), но не успел. Умер от передоза. А сам тур отложился из-за ковида.
И вот наконец момент наступил: совместные выступления KREATOR и LAMB OF GOD проходят в Европе прямо сейчас, сингл доработали, а выручка от его реализации в память о Riley Gale отправится в фонд Dallas Hope Charities, с которым сотрудничал музыкант и который помогает бездомной LGBTQ молодежи.
Кто еще не слышал — зацените!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 26
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Комментарии
Зануда:
Radzim:
Вообще его не воспринимаю всерьез в последнее время. Не думал, что некогда уважаемый музыкант будет на самом деле фриком. Стоит полагать, что душой
Gods tower все же был …
Merzbow:
Круто…было бы лет 25-30 назад.
Придумайте машину времени- вернитесь когда дисгорджа и дидов ещё не было и дело в шляпе)…
Green:
Anti-Poser:
Кирилл:
Юрий написал(а):
Я в принципе не фанат и не любитель этой группы , но всегда ровно к ним относился , а вчера послушал перевод их пары песен Наш Ласковый май шеде…
juris:
русский метал-круиз https://www.youtube.com/watch?v=LGdH5_zwC_Y…
Писюн с глазами:
Юрий написал(а):
Базары какой-то дворовой гопоты(с)
И это пишет «писюн с глазами» Чувак , у меня для тебя плохие новости . ты чья то пиписька , да ещё и с глазами (…
Юрий:
Базары какой-то дворовой гопоты(с)
И это пишет «писюн с глазами» Чувак , у меня для теб…
Елена:
Если не фанат, то и не станете им. Эта группа- моя молодость, и её песни- определённые эпохи жизни моего поколения. А мои дети( взрослые,27 и 23, выросли на этом- были выну…
Sonder77:
Депеш Мод слушают многие метал музыканты,Mayhem,Vader и прочие.Это уже о многом говорит.А сколько каверов сыграно!!!!…
Дружище Христос:
Юрий написал(а):
Я в принципе не фанат и не любитель этой группы , но всегда ровно к ним относился , а вчера послушал перевод их пары песен Наш Ласковый май шеде…
Аlym:
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