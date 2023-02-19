KREATOR And LAMB OF GOD
19.02.2023

Совместная песня KREATOR и LAMB OF GOD «State Of Unrest»: «микс европейской и американской музыки»

Новинки и новости

Я как-то пропустила новинку, а оказывается, KREATOR с LAMB OF GOD замутили очень неплохой совместный трек «State Of Unrest». Сами музыканты называют его миксом европейского и американского экстрим-стилей — а идея данной коллаборации появилась еще в 2020-м.

Тогда обе группы собирались в евротур — ну и решили создать для затравки нечто этакое эксклюзивное. Правда, изначально предполагался вообще тройничок: вокальную партию должен был исполнить Riley Gale из POWER TRIP (они значились как разогревающая группа тура), но не успел. Умер от передоза. А сам тур отложился из-за ковида.

И вот наконец момент наступил: совместные выступления KREATOR и LAMB OF GOD проходят в Европе прямо сейчас, сингл доработали, а выручка от его реализации в память о Riley Gale отправится в фонд Dallas Hope Charities, с которым сотрудничал музыкант и который помогает бездомной LGBTQ молодежи.

Кто еще не слышал — зацените!

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