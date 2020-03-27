Внезапно! KREATOR выпустили новую песню и клип «666 — World Divided»

KREATOR сейчас должны были стартовать европейский тур «State Of Unrest» с LAMB OF GOD и POWER TRIP — но по понятным причинам остались сидеть по домам. Как видно, не безрезультатно: сегодня без объявления войны коллектив выкатил мощный боевик «666 — World Divided»!

kreator-new-video2020«Nothing can divide us!», «united in the world divided!» — как заклятие, орет Петроцца, вроде бы абстрактно, но… сейчас во всем ищешь намеки. Музыкально тема продолжает моднейший ряд альбома 2017-го Gods Of Violence — а клип в стиле готического хоррора лишь добавляет ей занимательности. В «666 — World Divided» также дебютирует новый басист коллектива — импортированный из DRAGONFORCE Frédéric Leclercq. Ну а в целом… круто, да. В последние годы KREATOR определенно нащупал хитовую жилу и разрабатывает ее со смаком и удовольствием. В том числе слушательским.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Diamond 27.03.2020 в 11:08

    Kreator просто офигенны! \m/
    Очередной хит. Милле — красавец!

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  2. Nokt 27.03.2020 в 14:10

    Клип заебись.
    Кстати, мне кажется, или один из персонажей вылитый Джек Блэк на максималках?

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