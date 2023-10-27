Mille Petrozza, KREATOR: «Когда начинаешь верить, что мир изменится к лучшему, планета снова катится в Средневековье»Блог
Mille Petrozza из KREATOR, который уже не первое десятилетие кричит в своих песнях про войну, экстремальную агрессию и насилие, поделился личным видением геополитической ситуации в мире.
«Прежде всего, я бы очень хотел, чтобы к нынешнему моменту истории человечество вышло на качественно иной уровень. Тот, на котором есть понимание, что войны — не выход. Это все, что я, например, могу сказать точно, оценивая нынешний конфликт между Израилем и Палестиной, потому как взгляды, что и почему происходит, могут разниться. Всегда есть причины, по которым люди полагают, будто война решит ситуацию, или террор исправит что-либо. В моем понимании, подобные подходы должны были остаться в прошлом, но… этого не случилось.
Меня всегда шокируют вещи, происходящие в эпицентрах военных действий, и я всегда считаю, что их быть не должно. Я не столько смотрю на политическую сторону вопроса, сколько на гуманитарную. На человеческом, духовном уровне, все это должно было давно уйти в историю и не случаться в 2023-м году. Однако, похоже, человеческая раса проклята насилием, и это огромная трагедия.
В истории были моменты, когда хотелось верить: мы достигли нового уровня просвещения, вышли на следующую ступень духовного развития. И когда начинаешь верить, что мир изменится к лучшему, в следующий момент случается нечто ужасное, и планета снова катится в Средневековье. Причем проблема лежит глубже, чем политические взгляды или что-то типа того. Это скорей внутренний человеческий изъян».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 320
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Mille Petrozza, KREATOR: «Когда начинаешь верить, что мир изменится к лучшему, планета снова катится в Средневековье»
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Комментарии
Дед Аким:
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ht…
Eum:
видел Манджини вживую с дримами в Минске, идеальная замена была, как по мне для них. Сидел там в своем киоске и поливал будь здоров. Портной опять будет на себя одеял�…
Зануда:
Валера:
Ну Фик ее знает, мне тоже уже за 60, нравится иногда покрутить Убей их всех, И правосудие для всех или Число зверя ( они у меня все на виниле ) а ещё Arise опять же. Но мне нр…
Артем:
Он прав. Таких групп как slipknot несколько сотен на весь мир. А подавляющее большинство рокеров играет в грязных клубах за 3 копейки и бутылку пива.…
Дмитрий:
Просто компиляция из ранее выходивших бонусами каверов. Надеюсь они их хотя бы пересвели и звук будет монолитен. Иначе такой сборник можно составить самостоятельн…
Count Grishnak:
Не, я такое больше не слушаю, равно как и Метлу или Айрон Мэйден с Соулфлаями и Сепультурами. Вот индастриал блэк послушать под веществами это да, а все эти средние п�…
Ad Noctum:
DimaCar написал(а):
Часть этих песен у них уже где-то всплывала — так или иначе.. я, как минимум, запомнил Burn in Hell и Metal Heart
Да, Burn In Hell шла бонусом к Пюрешке, а Me…
Eum:
Его деньги — его воля куда их спускать, что тут обсуждать-то.…
Валера:
DimaCar:
Часть этих песен у них уже где-то всплывала — так или иначе.. я, как минимум, запомнил Burn in Hell и Metal Heart…
коллапес:
Juris:
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