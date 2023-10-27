Mille Petrozza, KREATOR: «Когда начинаешь верить, что мир изменится к лучшему, планета снова катится в Средневековье»

Mille Petrozza из KREATOR, который уже не первое десятилетие кричит в своих песнях про войну, экстремальную агрессию и насилие, поделился личным видением геополитической ситуации в мире.

«Прежде всего, я бы очень хотел, чтобы к нынешнему моменту истории человечество вышло на качественно иной уровень. Тот, на котором есть понимание, что войны — не выход. Это все, что я, например, могу сказать точно, оценивая нынешний конфликт между Израилем и Палестиной, потому как взгляды, что и почему происходит, могут разниться. Всегда есть причины, по которым люди полагают, будто война решит ситуацию, или террор исправит что-либо. В моем понимании, подобные подходы должны были остаться в прошлом, но… этого не случилось.

Меня всегда шокируют вещи, происходящие в эпицентрах военных действий, и я всегда считаю, что их быть не должно. Я не столько смотрю на политическую сторону вопроса, сколько на гуманитарную. На человеческом, духовном уровне, все это должно было давно уйти в историю и не случаться в 2023-м году. Однако, похоже, человеческая раса проклята насилием, и это огромная трагедия.

В истории были моменты, когда хотелось верить: мы достигли нового уровня просвещения, вышли на следующую ступень духовного развития. И когда начинаешь верить, что мир изменится к лучшему, в следующий момент случается нечто ужасное, и планета снова катится в Средневековье. Причем проблема лежит глубже, чем политические взгляды или что-то типа того. Это скорей внутренний человеческий изъян».

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