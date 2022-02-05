Kreator
05.02.2022

KREATOR Über Alles

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С учетом ухода SLAYER на пенсию — как некоторые полагают, чересчур преждевременную, — жирное место в топе трэш-метала освободилось (не будем причислять METALLICA к жанру sensu stricto, те давно перешагнули все табели о рангах), и, возможно, неслучайно Милле и компания так разгоняются в куплетах титульной вещи будущего альбома Hate Über Alles.

Я уже писала и повторю еще раз: к полувековому юбилею главных действующих лиц ансамбля (а их со стартовых времен осталось лишь двое, Mille и Ventor), группа, настоявшись, как бухло, давно прекратив резкие жанровые эксперименты, однако аккуратно и емко впитав современные качево-хитовые мелодические тенденции, выпускает с каждым разом все более увесистые гладкие боевики, сумасшедшие концертные хэдбэнгерские хиты, включая которые, знаешь, что будет круто, но все равно удивляешься: 38 лет уже KREATOR, кто-то за это время успел родиться, вырасти и умереть, а они еще здесь, и очумевшие бесы, промахиваясь мимо ребер, летят прямо в зрителя.

Я нарочно написала все одним предложением — ибо именно так, не выдыхая и не закусывая, нужно слушать новую тему!

P.S. Целиком полноформатник выходит в июне.

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