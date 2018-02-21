Рэпер Talib Kweli отказался выступать в Канзасе из-за TAAKE

Как и следовало ожидать, лиха беда начало — и цирк с участием обиженных и оскорбленных в Америке непременно продолжится. Даже более того: не только рокеры начали отказываться гастролировать с TAAKE после дурацкого скандала по несвежему поводу, но и рэперы банят площадки просто за то, что те «заклеймили» себя букингом концерта норвежцев. Осталось только устроить крестовый поход и забаррикадировать аэропорт. Чтобы чернушная гадина уж точно не влезла.

Так, рэпочитатель под именем Talib Kweli отказался от выступления в клубе The Riot Room в Канзасе, объяснив это так: «Моя позиция заключается в том, что площадка не должна звать эту группу, и вне зависимости от того, отменят концерт или нет, обязана принести извинения просто за сам факт приглашения подобных. Однако я получил ответ, что хозяева заведения не хотят выбирать между мною и коллективом, котрый симпатизирует нацизму и прочим предрассудкам.

Поэтому выбор сделаю я сам. И считаю мерзким тот факт, что The Riot Room отказываются извиняться за букинг этой банды. Ибо я не ощущаю в безопасности себя, не могу звать свою команду, семью в зал, где сочувствуют белому национализму. Так, я отменил шоу. И жаль, что пришлось пойти на подобный шаг, потому как я действительно хотел отыграть в Канзасе».

Hoest, неожиданно обнаружив себя главной новостью дня, дал интервью изданию Metal Insider, высказавшись по поводу накала «левых» страстей.

«По-моему, на всех предшествующих концертах TAAKE в США присутствовали афроамериканцы и наслаждались происходящим. Что я ощущаю сегодня, наблюдая всю эту внезапную враждебность? Что ж, я никогда не был высокого мнения о способностях людей к логическому мышлению, однако сейчас эта планка упала еще ниже.

Даже некоторые фэны сегодня интерпретируют мое недавнее заявление как извинение. Вашу мать, нет. И оно вовсе не было адресовано нашим фанам или врагам — это было послание концертным площадкам, которые могут принять протесты всерьез, не выслушав при этом нашу точку зрения. Ибо эпитеты типа «неонацистский», «откровенно расистский», «увешанный свастиками» (во множественном числе, как будто это моя неотъемлемая привычка) — все это поклеп и вранье. А еще «исламофобский». Что совсем уже ни в какие ворота, ибо слово «фобия» означает иррациональное ментальное расстройство. И, напротив, иррациональным ментальным расстройством как раз таки является религиозность».

Также музыкант с сожалением отметил, что политический климат в стране поменялся, и выразил надежду, что американские промоутеры выработают иммунитет к глупым болезням, как то уже случилось в Европе. Ибо сам он травле, конечно, не сдастся. Благо, он не Фил Ансельмо.