Антифа-истерия продолжается. В Нью-Йорке забанены TAAKE

Помните историю, как неуместно нарисованная свастика послужила поводом к отмене фестиваля? А затем антифа-скандал вокруг PESTE NOIRE, ставший, по сути, началом конца норвежского фестиваля Blastfest? У меня есть по теме свежие новости! Пандемия добралась до Америки, так что грядущий тур TAAKE уже отметился первой отменой. Владельцы прочих концертных площадок признают: на них также давят извне. Обвинения два: нацизм и… антиисламские настроения.

цензура зигхайль Taake

Hoest, которому до сих пор припоминают нарисованную на груди свастику во время концерта в Германии 2007 года, написал следующее: «В течение прошедших лет я ясно и неоднократно объяснял: свастика, которую я тогда нарисовал, совершенно не означает, будто я поддерживаю нацистскую идеологию. Это был хулиганский поступок ради самого хулиганства, нечто экстремальное ради экстрима как такового. Конечно, это вызвало негодование.

Тем не менее, прошло 11 лет. Мы успели выступить в том числе в Израиле (!). И ничего подобного более не случалось (за всю 25-летнюю историю TAAKE). А также не будет иметь места в будущем. Тем не менее, отдельные партии продолжат пинать давно остывший труп и никак не могут забыть о том случае, настаивая на своей версии событий. Поэтому расставляю точки над «i»: TAAKE — не нацистская группа. Никогда ею не была и не будет. И заявлять противоположное так же глупо и необоснованно, как саботировать наши долгожданные концерты».

Однако к выцветшей за 11 лет свастике добавилась религиозная нетерпимость. Ладно, фиг с ними, христианами. Но как, подумали американцы, можно обижать мусульман?! Как эти норвежцы имеют право петь «To hell with Muhammad and the Muhammadans!»? А еще фразочки фронтмена типа «you can go suck a Muslim». Непозволительно! Отменить, забанить, запретить! И Нью-Йорк на этом пути отметился первым.

Вот почитайте: https://twitter.com/antifa_ne/status/962104117933027328

цензура зигхайль Taake

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