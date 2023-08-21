Taake
21.08.2023

На подходе новый альбом TAAKE «Et Hav av Avstand»

Новинки и новости

Шесть лет миновало с выпуска Kong Vinter, и Hoest записал, сочинил, исполнил и наскримил очередной полноформатный альбом своего TAAKE Et Hav av Avstand. Судя по сингловому треку «Et Uhyre av en Kniv» (а также всей предшествующей дискографии бескомпромиссно-последовательного проекта), сюрпризов ждать не приходится. Ну и не надо.

Скрипучий, словно ставни старого склепа на морозе; безрадостный, как погребальная яма под пылающим полуденным солнцем, старообрядный скрежещущий звук TAAKE пробирает мурашками по позвоночнику — под этот трек, фирменно-затяжной, с неспешно разматывающейся аранжировкой, легко себе вообразить, как из летаргии выползает в предутренний туман сколиозный бледный вампир. Ну или мне просто обложкой навеяло.

Taake album

Как сказал Hoest, во время работы над релизом он практически не слушал никакой музыки — дабы избежать помех и влияний на собственное мрачное вдохновение, мысли и размышления. Целиком Et Hav av Avstand появится первого сентября, чтобы подзадорить школьников, например.

Количество просмотров: 695

Читайте также:

5 комментариев

  • Тварь написал(а):

    Учеба в Норвегии начинается в середине августа, а не 1го сентября http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

    >>>
  • Alehandro de Nebobreo написал(а):

    «…Et Hav av Avstand появится первого сентября, чтобы подзадорить школьников, например…» — не думаю, что Hoest стал бы опускаться до подобных мелочей) Скорее дата релиза связана с началом одного военного конфликта, начавшегося в 39-м году.

    >>>
  • juris написал(а):

    Taake — непреходящее ЗЛОhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

    >>>
  • SerunЪ написал(а):

    А как сладко целуется!!!
    Ну просто пусечкаhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif
    Тру норведжиан блэк металhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif

    >>>
  • Sir Uno написал(а):

    Видео, где они с Николенькой из шведского ВИА Шайнинг сладострастно лобызают друг другу дёсны, каждый порядочный блэк металлист уже наверняка не единожды лицезрел на Ютубе.
    А тут ещё и новый альбом подоспел, ах, как волнительно! Бабочки в животе!
    Всем любви, make love, котяткиhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *