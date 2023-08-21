На подходе новый альбом TAAKE «Et Hav av Avstand»Новинки и новости
Шесть лет миновало с выпуска Kong Vinter, и Hoest записал, сочинил, исполнил и наскримил очередной полноформатный альбом своего TAAKE Et Hav av Avstand. Судя по сингловому треку «Et Uhyre av en Kniv» (а также всей предшествующей дискографии бескомпромиссно-последовательного проекта), сюрпризов ждать не приходится. Ну и не надо.
Скрипучий, словно ставни старого склепа на морозе; безрадостный, как погребальная яма под пылающим полуденным солнцем, старообрядный скрежещущий звук TAAKE пробирает мурашками по позвоночнику — под этот трек, фирменно-затяжной, с неспешно разматывающейся аранжировкой, легко себе вообразить, как из летаргии выползает в предутренний туман сколиозный бледный вампир. Ну или мне просто обложкой навеяло.
Как сказал Hoest, во время работы над релизом он практически не слушал никакой музыки — дабы избежать помех и влияний на собственное мрачное вдохновение, мысли и размышления. Целиком Et Hav av Avstand появится первого сентября,
чтобы подзадорить школьников, например.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 695
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Комментарии
Sir Uno:
Видео, где они с Николенькой из шведского ВИА Шайнинг сладострастно лобызают друг другу дёсны, каждый порядочный блэк металлист уже наверняка не единожды лицезрел…
Gerber:
бибигон написал(а):
Gerber написал(а):
Другой Александр написал(а):
бибигон написал(а):
В силу своей природной тупости не знаю значение слов Кэнселлинг и вербальн…
SerunЪ:
А как сладко целуется!!!
Ну просто пусечка
Тру норведжиан блэк метал…
juris:
время умопомрачительных откровений — запасаемся поп-кор(н)ом…
juris:
Alehandro de Nebobreo:
«…Et Hav av Avstand появится первого сентября, чтобы подзадорить школьников, например…» — не думаю, что Hoest стал бы опускаться до подобных мелочей) Скорее дата релиза связа�…
Тварь:
Учеба в Норвегии начинается в середине августа, а не 1го сентября …
Жора, фанат дэзкора:
Алексей написал(а):
ну что сказать, ну что сказать????
1) Дедкор — говно!!!
2) Бабы — твари (ключевое слово «бабы», к женщинам вопросов нет)!!!
3) Мужики — ссыкло (и н�…
Дед Аким:
Ну вот ещё два шикарных произведения:
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Би-2 — Я никому не верю (2022) https://youtu.be/tsbg0eiKU1I?si=ThdpIdX09oNPg6n0
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Дед Аким:
Это примерно 20 % их хитов, но подборка очень достойная, радует!!!
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Другой Александр:
Мастейн всё таки нашёл способ подзаработать. Щас сотрудничает с белорусской компанией Wargaming. Типа его и других участников группы сделают членами экипажей боевой т�…
Учеба в Норвегии начинается в середине августа, а не 1го сентября
«…Et Hav av Avstand появится первого сентября, чтобы подзадорить школьников, например…» — не думаю, что Hoest стал бы опускаться до подобных мелочей) Скорее дата релиза связана с началом одного военного конфликта, начавшегося в 39-м году.
Taake — непреходящее ЗЛО
А как сладко целуется!!!
Ну просто пусечка
Тру норведжиан блэк метал
Видео, где они с Николенькой из шведского ВИА Шайнинг сладострастно лобызают друг другу дёсны, каждый порядочный блэк металлист уже наверняка не единожды лицезрел на Ютубе.
А тут ещё и новый альбом подоспел, ах, как волнительно! Бабочки в животе!
Всем любви, make love, котятки