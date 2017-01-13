Пятничный стриптиз. Дебютное видео кантри-проекта Нергала «My Church Is Black»

Пару дней назад появились фотографии из студии BEHEMOTH: смотрите, мол, мы уже чем-то заняты. Держитесь там и не скучайте. Хотя Нергал в настоящее время активнее занимается все же другим: в конце марта выходит давно обсуждаемый дебютник ME AND THAT MAN Songs Of Love And Death, и сегодня было официально презентовано видео на уже знакомую песню про Черную Церковь. А поскольку нонче вечер и пятница, «NSFW» в сопровождении я опущу: сиськи смотреть уже можно.

клипы Nergal Me And That Man

к премьере готов

«That was so fucking NOT good», — немедленно заорали комментаторы на ютубе, и, значит, Адам, как обычно, добился эффекта желаемо контроверсивного: любите, мол, меня или ненавидьте, но только не прекращайте меня обсуждать! Ибо игнор был бы невыносим.

«Сюжет истории «My Church Is Black» крутится вокруг человека, затерявшегося в мире плотских удовольствий, но при этом жаждущего обрести некий смысл на пути к просветлению. Ему постоянно являются знаки и знамения; здесь он сталкивается со всеми своими демонами — с единственной ультимативной целью: узнать, кто же он такой на самом деле. Познать себя. Греческая философская максима «gnotis auton» является лейтмотивом исполненной метафоризма истории». Сопродюсером клипа выступила польская певица/композитор/режиссер Olga Czyzykiewicz.

, рубрика(и): Блог

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