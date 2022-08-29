Scott Kelly, NEUROSIS: «Я ухожу с музыкальной сцены навсегда»

Как вы, может быть, помните, в 2018 году основатель NEUROSIS Scott Kelly рассказал о своих психических проблемах, от которых, помимо прочего, доставалось его жене. Прошли годы. И кажется, дела стали лишь хуже.

«В связи с некоторыми недавними событиями, — написал музыкант давеча в своем фб, — я должен положить конец слухам и сделать заявление.

В течение нескольких последних лет я применял эмоциональное, финансовое, вербальное и физическое давление и насилие по отношению к своей жене и младшим детям. А потом параноидально пытался скрыть это, изыскивая пути не пускать жену на работу, а детей в школу, оградить их от контактов с друзьями и родственниками. Я стал одержим идеей контроля и использовал угрозы, манипуляции, грозил покончить с собой или причинить себе вред, вредил другим людям, чтобы сохранить эту власть.

А когда жена пригрозила бросить меня, притворялся безумным, будто я видел несуществующие вещи и не ведал, что творил.

Она старалась помочь мне с терапией и психиатрами. И в конце концов им стало очевидно вранье. Тогда жена снова попыталась уйти, и я преследовал ее, следил днем и ночью, заставлял ее и младших детей пребывать в постоянном страхе.

Я лгал стольким людям, что уже и потерял им счет. Но более не хочу. Я люблю свою жену бесконечно. Она лучший человек на свете. Она невероятно честна, любяща и добра до глубины души. То, что я пишу сейчас, — огромное упрощение описания неисправимого вреда, что я нанес ей и детям, непростительных вещей, что я творил. И публичное признание не то чтобы поможет кому-то.

Однако проблема в том, что когда поползли слухи о нашей семье, нашлись люди, которые начали обвинять в чем-то ее, распространять о ней дикие сплетни. Это просто немыслимо. Она такого не заслуживает. И если вы поддерживаете такого рода настроения или вините ее, немедленно прекратите.

У меня есть серьезные проблемы, в силу которых я отстранился от социальной жизни. Чтобы сфокусироваться и изгнать внутреннее токсичное дерьмо. И когда моя жена попыталась объяснить это задававшим вопросы, в ответ она получила безумные обвинения. Это не нормально.

Я же пришел к выводу, что выбор — стать музыкантом и публичным человеком — был плохим вариантом для меня лично. Так я получил возможность прятать свою сущность за общественным вниманием и незаслуженным уважением. Я использовал свою социальную позицию, чтобы всех дурачить, скрывая насилие по отношению к своим близким и получая от этого удовольствие.

Я ухожу с музыкальной сцены навсегда. Планирую полностью сфокусироваться на своей семье, заботиться о ней, создать безопасное пространство для близких, чтобы они могли залечить душевные раны и восстановить доверие по отношению ко мне. Надеюсь, вы оставите мою жену и семью в покое».

Что-то мне подсказывает, что при таких раскладах семья бы хотела покоя в том числе и без его, Скотта, участия.

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