В DARK TRANQUILLITY остался один оригинальный участник

DARK TRANQUILLITY, официально расставшиеся в прошлом году с Niklas Sundin объявили, что в группе более не играют также барабанщик Anders Jivarp и басист Anders Iwers. Таким образом, единственным оригинальным участником коллектива остается Mikael Stanne, а из долгожителей — играющий с 1999-го клавишник Martin Brändström.

Кто заменит музыкантов, пока непонятно, — известно лишь, что в ближайших турах с группой поедут Joakim Strandberg Nilsson (IN MOURNING, WOLVES WITHIN) и Christian Jansson (GRAND CADAVER, PAGANDOM). Не менее любопытно, кто будет писать песни: Jivarp в последние годы сочинял примерно по половине альбома; Sundin привносил музыку, а теперь из композиторов остается лишь Мартин.

Mikael Stanne: «Последние полтора года выдались, мягко говоря, непростыми, и у нас было достаточно времени, чтобы подумать о жизни, о своих мотивациях и прочих аспектах. Когда тебя лишают того, что ранее принималось как должное, начинаешь осознавать, что в этом мире важнее всего. И для каждого человека это разные вещи».

Уточнять, что именно избрали оба Андерса, пресс-релиз DT не стал — они лишь душевно распрощались с пожеланиями обоим музыкантам удачи в будущих свершениях. Но вообще, конечно, немного тревожно.

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