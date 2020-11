DARK TRANQUILLITY об альбоме «Moment»: «В 2020 мы получили роскошную возможность делать по пять версий одной песни»

На следующей неделе DARK TRANQUILLITY выпускают свой Moment, и чем больше появляется в Сети новых песен, тем c большим рвением ожидаешь полную версию. Если после первой темы «Phantom Days» вспоминался альбом We Are The Void, то теперь — причем и по мнению самого Stanne — фокус сместился на изящно-пронзительную меланхолию эпохи Projector.

«Он ближе к Projector, чем предшествующие релизы, — кивает Mikael, — причем в этот раз у нас было много времени и возможностей варьировать эмоциональные оттенки; делать пре-продакшн альбома, и потом что-то снова менять. Сделали, посмотрели, что-то немножко изменили — потом, скажем, Johan взял и переделал полностью песню. И все по новой. В 2020-м мы получили роскошную возможность создавать по пять версий той или иной темы (Chris Amott и Johan Reinholdz развернулись по полной программе), потом выбирать лучшие партии и подкручивать микс.

Как вынужденная пауза в концертной жизни повлияла на меня лично? Ну… что. Сижу дома, много бухаю, конечно. Но не скажу, чтобы много отдыхал — мы все-таки старались провести время активно и с пользой. Хорошо, что не нужно было спешить, беспокоиться о дедлайнах, думать, как управиться с записью до очередного турне. Мы просто смогли сфокусироваться на альбоме. И не имели четких планов на год вперед — что, думаю, придало студийной работе особую атмосферу.

Мы сделали половину диска — а потом оказалось, что изначальную дату релиза можно сдвигать. Взять еще месяц. Не для расслабления (коего я не хотел), а ради новых возможностей. Экспериментов. В общем, 2020-й с творческой точки зрения оказался хорош (по сути, наверное, самый продуктивный и неспешный в моей карьере, ха) — хотя я, конечно, хочу на гастроли, хочу видеть людей, выступать. И вот это вот все.

Мы отменили порядка 65 концертов — и, надеюсь, когда все это закончится, жизнь и графики вернутся в прежнем объеме, и движ начнется по новой. Понятно, обстановка пока еще нервная, неопределенная, угнетает — но я стараюсь использовать время максимально полезно. Делать то, чего бы раньше не делал. Делать то, на что раньше не было времени. Бросать себе самому разнообразные вызовы».

