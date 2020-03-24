Niklas Sundin официально покинул DARK TRANQUILLITY

Niklas Sundin, как бы ни любил DT, как бы ни гордился на правах одного из основателей, с годами от музыкальных дел группы стал отходить все дальше. Домашние вопросы, дизайн, клипмейкерство, а теперь вот еще и MITOCHONDRIAL SUN.

«Не секрет, что процесс создания музыки я всегда предпочитал живым концертам, равно как и прочим шоу-аспектам, поэтому необходимая гастрольная жизнь с каждым альбомом нравилась мне все меньше. Группа и фэны заслуживают большей отдачи; заслуживают музыкантов, которые страждут быть с ними, в дороге. Так что я, пожалуй, уйду в тень и направлю свои творческие порывы в другое русло. Также я продолжу заниматься визуальными аспектами творчества коллектива».

Постоянный гитарист на замену пока не объявлен.