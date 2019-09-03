Никлас Сундин запустил сольный проект MITOCHONDRIAL SUN

Никлас Сундин, гитарист DARK TRANQUILLITY, художник, клипмейкер и человек всесторонне творческий, в 2020-м году собирается показать миру сольный проект MITOCHONDRIAL SUN. По словам автора, работа велась давно: какие-то заготовки сохранились еще с 90-х — но наконец появилось время и желание довести процесс до ума. А также итальянский лейбл Argonauta Records, который подписался все это выпустить.

MITOCHONDRIAL SUNКак сообщают в пресс-релизе, это будет электронная музыка, преимущественно инструментальная, с отсылками к трайбл-атмосферам DEAD CAN DANCE и «футуристическими sci-fi ландшафтами». «Это мой первый сольный поход за тридцать лет творческой карьеры, — говорит Никлас, — и хотя заранее понимаю, что не всякий метал-фэн воспримет подобную музыку, надеюсь, что она все-таки вызовет интерес у слушателей».

, рубрика(и): Быстрые новости

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