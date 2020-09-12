Премьера: DARK TRANQUILLITY «Phantom Days»Новинки и новости
DARK TRANQUILLITY, от которых, как помните, в начале года официально ушел Niklas Sundin, уступив место гитарному дуэту Johan Reinholdz + Christopher Amott, исправным и бесперебойным шведским конвейером в ноябре выпустят альбом под названием Moment. Первым синглом группа показала тему «Phantom Days» — и, честно, я удивлюсь, если это один из главных хитов.
Первая песня напомнила альбом десятилетней давности We Are The Void: хороший, четкий, гладкий по звуку и реализации, однако в целом какой-то плоский и необязательный (если честно, сходу оттуда могу вспомнить разве что драматичный «Iridium»). Так вот, «Phantom Days», по сути, такая же. С одной стороны, все DT’шное в ней на местах (плюс — очевидно, подчеркивая работу новых гитаристов — живописное соло в копилку хранителей соло). С другой, даже прослушав песню раза три кряду, довольно быстро ее забываешь.
В общем, если предпоследняя Atoma стартовала фантастическими синглами авторства Anders Jivarp «Forward Momentum» и «Atoma», Moment начался далеко не так выразительно. Но посмотрим, что дальше.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 101
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