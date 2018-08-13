Помешанные на селфи: рок-группа D-A-D показала двухструнную iPhone-бас-гитару

Как не стать слишком старым для новинок, показала датская группа D-A-D, играющая с начала 80-х, выпустившая более десятка альбомов и неплохо котирующаяся в родной Скандинавии. На днях тяготеющие к глэму музыканты продемонстрировали фанатам не только нежный розовый прикид басиста/бэк-вокалиста Stig Pedersen, но и его новый инструмент, представляющий гибрид айфона и бас-гитары. Как можно судить по съемке, это чудо техники не только снимает видео, но и играет. Всеми двумя струнами.

музыкальные инструменты высокие технологии D A D «Они становятся все больше! — восхитились почитатели Apple, — на этот раз в комплект включена гитара!»

«Эта вещь очень, очень тяжелая, — признался журналистам менеджер D-A-D Peter Sørensen. — В конструкцию включена камера и телеэкран. Инструмент также подключен к фэйсбуку, так что люди могут писать свои сообщения прямо во время концерта».

Мне его слова немного напомнили анекдот про ультрасовременный лайнер — ибо непонятно, как долго с таким агрегатом музыкант способен продержаться на сцене. Неизвестно пока также, порадуют ли новым инструментом, например, барабанщика.

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 270

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: , ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Antonarchus 14.08.2018 в 00:21

    весёлый такой бред…

    >>>
  2. Ad Noctum 14.08.2018 в 09:28

    Глэм, розовые шмотки, айфоны, люди с фамилией Педерсен — как только это всё смогло встретится в одно время и в одном месте!

    >>>
  3. Зеля 14.08.2018 в 10:45

    А андроид версия будет?

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

5 альбомов белорусского метала первого полугодия 2018

В первом полугодии 2018 родная сцена пополнилась большим количеством полноформатных релизов - причем про некоторые из них мы уже вдоволь поговорили. Поэтому на  INFESTUM, а также  RAVEN THRONE отдельно фокусироваться не будем:...

Close