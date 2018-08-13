Помешанные на селфи: рок-группа D-A-D показала двухструнную iPhone-бас-гитару

Как не стать слишком старым для новинок, показала датская группа D-A-D, играющая с начала 80-х, выпустившая более десятка альбомов и неплохо котирующаяся в родной Скандинавии. На днях тяготеющие к глэму музыканты продемонстрировали фанатам не только нежный розовый прикид басиста/бэк-вокалиста Stig Pedersen, но и его новый инструмент, представляющий гибрид айфона и бас-гитары. Как можно судить по съемке, это чудо техники не только снимает видео, но и играет. Всеми двумя струнами.

«Они становятся все больше! — восхитились почитатели Apple, — на этот раз в комплект включена гитара!»

«Эта вещь очень, очень тяжелая, — признался журналистам менеджер D-A-D Peter Sørensen. — В конструкцию включена камера и телеэкран. Инструмент также подключен к фэйсбуку, так что люди могут писать свои сообщения прямо во время концерта».

Мне его слова немного напомнили анекдот про ультрасовременный лайнер — ибо непонятно, как долго с таким агрегатом музыкант способен продержаться на сцене. Неизвестно пока также, порадуют ли новым инструментом, например, барабанщика.