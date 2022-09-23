kurt cobain old
23.09.2022

Если б все были живы: как бы сегодня выглядели Курт Кобейн и Фредди Меркьюри?

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Турецкий фотограф, адвокат, а также спец по искусственному интеллекту Alper Yesiltas запустил проект «As If Nothing Happened», в котором умершие в относительно молодом возрасте знаменитости искусственно состарены — посмотреть, что бы, с учетом жизненных обстоятельств, из них получилось сегодня.

«Развитие AI-технологий вдохновило меня идеей, что все, на что способно воображение, сегодня можно воссоздать и в реальности. Я влез в это дело немного глубже — и подумал: что бы из открывшихся вариантов меня по-настоящему порадовало? И понял: я хотел бы увидеть живыми людей, по которым скучаю.

Так родился проект «As If Nothing Happened».

Важнее всего, работая с фотографией, сделать так, чтобы мне самому она виделась реалистичной. Ведь сознательно или нет, я очень много знаю о людях, над снимками которых работаю».

Freddie Mercury and Janis Joplin

Freddie Mercury и Janis Joplin

Jimi Hendrix

Jimi Hendrix

John Lennon

John Lennon

Michael Jackson

Michael Jackson (нос «старого образца»)

kurt cobain old

Курт

Интересно, стал ли бы старый потертый Курт Кобейн играть кантри? Спился ли бы с горя «отмененный» Майкл Джексон? Топил ли бы за политику Виктор Цой? Наверное, некоторых ответов лучше не знать.

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5 комментариев

  • Mazay написал(а):

    Курт на Вольского похож)

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  • Bronco написал(а):

    По Майклу Джексону поправочка: если б не уделял себе любимому столько хирургического внимания. А умер он сравнительно недавно.

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  • Дед Аким написал(а):

    Фото хорошие, но есть один нюанс. Бездушный компьютер не учитывает человеческий фактор звезд: алкоголь, никотин, наркотики, беспорядочные половые связи, и вообще стрессовый нездоровый образ жизни, так что фото могли бы быть другимиhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • Козеин написал(а):

    Фрэдди хорошо состарилиhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

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  • Tular написал(а):

    Фредди вылитый Борис Бурда.

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