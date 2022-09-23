Если б все были живы: как бы сегодня выглядели Курт Кобейн и Фредди Меркьюри?Блог
Турецкий фотограф, адвокат, а также спец по искусственному интеллекту Alper Yesiltas запустил проект «As If Nothing Happened», в котором умершие в относительно молодом возрасте знаменитости искусственно состарены — посмотреть, что бы, с учетом жизненных обстоятельств, из них получилось сегодня.
«Развитие AI-технологий вдохновило меня идеей, что все, на что способно воображение, сегодня можно воссоздать и в реальности. Я влез в это дело немного глубже — и подумал: что бы из открывшихся вариантов меня по-настоящему порадовало? И понял: я хотел бы увидеть живыми людей, по которым скучаю.
Так родился проект «As If Nothing Happened».
Важнее всего, работая с фотографией, сделать так, чтобы мне самому она виделась реалистичной. Ведь сознательно или нет, я очень много знаю о людях, над снимками которых работаю».
Интересно, стал ли бы старый потертый Курт Кобейн играть кантри? Спился ли бы с горя «отмененный» Майкл Джексон? Топил ли бы за политику Виктор Цой? Наверное, некоторых ответов лучше не знать.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 248
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5 комментариев
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Обновления
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Если б все были живы: как бы сегодня выглядели Курт Кобейн и Фредди Меркьюри?
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Комментарии
- Tular: Фредди вылитый Борис Бурда.
- Козеин: музло норм, но вот голос слышно уже старческий что-ли, как у Лемми перед кончиной…
- Козеин: Фрэдди хорошо состарили
- Дед Аким: Фото хорошие, но есть один нюанс. Бездушный компьютер не учитывает человеческий фактор звезд: алкоголь,…
- Bronco: По Майклу Джексону поправочка: если б не уделял себе любимому столько хирургического внимания. А умер он…
- Mazay: Курт на Вольского похож)
- Merzbow: Проскриптор дурень конечно. Мур был хорошим гитаристом/композитором с которым Абсу двигались только вперёд….
- Писюн c глазами: От сняць бы рамень, да па сраке пару раз, дык можа мазги б на места устали. Чорт яго ведае, абы што!
- Bronco: Клип — один сплошной штамп. Даже на перемотке смотреть невозможно. Толстый мужик с неизменным пятном на…
- Bronco: Звук на альбоме обалденный нарулили. Хотя, по количеству классных песен предыдущий мне больше понравился.
- Дед Аким: Легенда мировой рок музыки, альбом целиком не могу найти на youtube, альбом должен быть отличным —…
- Дед Аким: Талантливый был гитарист, рано ушел, мог ещё много сделать, группы разные по звуку, но обе в коллекции…
- angelgrinder: Выдатны альбом, але з такімі запрошанымі музыкамі іначай, бадай што, і не магло быць. Озік жывей за…
Курт на Вольского похож)
По Майклу Джексону поправочка: если б не уделял себе любимому столько хирургического внимания. А умер он сравнительно недавно.
Фото хорошие, но есть один нюанс. Бездушный компьютер не учитывает человеческий фактор звезд: алкоголь, никотин, наркотики, беспорядочные половые связи, и вообще стрессовый нездоровый образ жизни, так что фото могли бы быть другими
Фрэдди хорошо состарили
Фредди вылитый Борис Бурда.