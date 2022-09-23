Если б все были живы: как бы сегодня выглядели Курт Кобейн и Фредди Меркьюри?

Турецкий фотограф, адвокат, а также спец по искусственному интеллекту Alper Yesiltas запустил проект «As If Nothing Happened», в котором умершие в относительно молодом возрасте знаменитости искусственно состарены — посмотреть, что бы, с учетом жизненных обстоятельств, из них получилось сегодня.

«Развитие AI-технологий вдохновило меня идеей, что все, на что способно воображение, сегодня можно воссоздать и в реальности. Я влез в это дело немного глубже — и подумал: что бы из открывшихся вариантов меня по-настоящему порадовало? И понял: я хотел бы увидеть живыми людей, по которым скучаю.

Так родился проект «As If Nothing Happened».

Важнее всего, работая с фотографией, сделать так, чтобы мне самому она виделась реалистичной. Ведь сознательно или нет, я очень много знаю о людях, над снимками которых работаю».

Интересно, стал ли бы старый потертый Курт Кобейн играть кантри? Спился ли бы с горя «отмененный» Майкл Джексон? Топил ли бы за политику Виктор Цой? Наверное, некоторых ответов лучше не знать.

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