Мнение. Gavin Rossdale, BUSH: «Из-за AI мы скоро все останемся без работы»Блог
Не знаю, следите ли вы за историей вокруг OpenAI, пользуетесь ли нейросетями, но чем больше все это дело развивается, тем больше опасений и мыслей разной степени апокалиптичности вызывает у представителей самых разных профессий.
Фронтмен BUSH Gavin Rossdale в недавнем интервью озвучил видение перспектив искусственного интеллекта (а заодно и наших) с точки зрения творчества.
«AI — это все и сразу. Это самая большая угроза, а также, потенциально, самое полезное орудие из когда-либо применяемых. Меня оно устрашает — ибо, знаете, уже немного попробовал. Я захотел написать, сгенерировать один текст… И задал такую задачу: «Напиши мне любовную историю, в которой будет путешествие на лыжах, лошадь и магазинчик деликатестов в Нью-Йорке, — и чтобы все это было в стиле Дэвида Боуи, Тома Уэйтса и Джека Керуака». И получил результат.
Я могу отметить ограниченные способности нейросети на сегодняшний день в том, что касается подтекста, контекста. В их творениях нет ничего этого. Ноль второстепенных смыслов. Если вы, например, возьмете текст песни Боба Дилана, там будет 100% подтекста, иносказание, игра слов в каждой строчке и все такое прочее удивительное. AI пока не в состоянии отразить языковые нюансы, в сгенерированном тексте все на поверхности.
Однако в теории однажды мы сможем объяснить искусственному интеллекту, как это работает, и за что мы все, например, так любим THE BEATLES. И когда он этому научится, освоит иносказание, сможет генерировать тексты сразу, скажем, с 16 подсмыслами, — это уровень, когда подобная штука сможет встроиться в наш ДНК. Манипулировать на генном уровне.
Я считаю, мы скоро все останемся без работы, AI захватит все, это вопрос времени. Когда? Я не знаю. И также не знаю, как мы можем соревноваться с искусственным интеллектом, который становится все более и более подвинутым. Два года? Пять, десять лет? Боже мой. Наслаждайтесь временем, пока оно есть».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 162
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Мнение. Gavin Rossdale, BUSH: «Из-за AI мы скоро все останемся без работы»
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Комментарии
Другой Александр:
XVI век: «овцы съели людей». XXI век: компьютеры съедят людей……
Тварь:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Да от этих современных сериалов по телевидению (которые лично я переключаю) наверно у всех клетки головного мозга ДАВНО УЖЕ УМЕРЛИ и умирать там уже нечему. Вот где …
Кекенштейн:
Короче, лидер пост гранж группы боится, что сетка начнет писать песни про любовь и сопли не хуже, чем его тексты ахахаха…
Дружище Христос:
Зануда:
Писюн с глазами написал(а):
Что, опять прог? Жаль, что я слишком тупой для такой музыки.
Прогресив тхрэш это другое же. К тому на новом альбоме его вообще мало.…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Что, опять прог? Жаль, что я слишком тупой для такой музыки.
По моему нет тут никакого прога. У каких-нибудь Крэдлов, или там Бегемот…
Другой Александр:
Виктор написал:
Другой Александр написал:
Это потому что у тех кто читает «Медузу», начинают отмирать клетки коры головного мозга, в особенности лобных долей…
Писюн с глазами:
Что, опять прог? Жаль, что я слишком тупой для такой музыки.…
Yep:
Пугачева, Мираж и Шатунов. Когда слушаешь это сотую пьянку подряд, Тимати кажется мэтром.…
Гвоздь в жо…:
Для пыток достаточно треков Тимати.
Для воодушевления сойдет и трек-лист Гуантанамо.…
Виктор:
Другой Александр написал(а):
Это потому что у тех кто читает «Медузу», начинают отмирать клетки коры головного мозга, в особенности лобных долей
а по-твое…
Anastasiya:
Виктор написал(а):
Блин, ну понятие «пытают музыкой» и «включают музыку по утрам» — это вообще разные вещи, нет? Зачем такой жёлтый заголовок?
Дааа, согласн…
Из- за эцих хадау я остался без работы!
Короче, лидер пост гранж группы боится, что сетка начнет писать песни про любовь и сопли не хуже, чем его тексты ахахаха
деду 58 лет. ему то чего париццо?
XVI век: «овцы съели людей». XXI век: компьютеры съедят людей…