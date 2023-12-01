Мнение. Gavin Rossdale, BUSH: «Из-за AI мы скоро все останемся без работы»

Не знаю, следите ли вы за историей вокруг OpenAI, пользуетесь ли нейросетями, но чем больше все это дело развивается, тем больше опасений и мыслей разной степени апокалиптичности вызывает у представителей самых разных профессий.

Фронтмен BUSH Gavin Rossdale в недавнем интервью озвучил видение перспектив искусственного интеллекта (а заодно и наших) с точки зрения творчества.

«AI — это все и сразу. Это самая большая угроза, а также, потенциально, самое полезное орудие из когда-либо применяемых. Меня оно устрашает — ибо, знаете, уже немного попробовал. Я захотел написать, сгенерировать один текст… И задал такую задачу: «Напиши мне любовную историю, в которой будет путешествие на лыжах, лошадь и магазинчик деликатестов в Нью-Йорке, — и чтобы все это было в стиле Дэвида Боуи, Тома Уэйтса и Джека Керуака». И получил результат.

Я могу отметить ограниченные способности нейросети на сегодняшний день в том, что касается подтекста, контекста. В их творениях нет ничего этого. Ноль второстепенных смыслов. Если вы, например, возьмете текст песни Боба Дилана, там будет 100% подтекста, иносказание, игра слов в каждой строчке и все такое прочее удивительное. AI пока не в состоянии отразить языковые нюансы, в сгенерированном тексте все на поверхности.

Однако в теории однажды мы сможем объяснить искусственному интеллекту, как это работает, и за что мы все, например, так любим THE BEATLES. И когда он этому научится, освоит иносказание, сможет генерировать тексты сразу, скажем, с 16 подсмыслами, — это уровень, когда подобная штука сможет встроиться в наш ДНК. Манипулировать на генном уровне.

Я считаю, мы скоро все останемся без работы, AI захватит все, это вопрос времени. Когда? Я не знаю. И также не знаю, как мы можем соревноваться с искусственным интеллектом, который становится все более и более подвинутым. Два года? Пять, десять лет? Боже мой. Наслаждайтесь временем, пока оно есть».

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