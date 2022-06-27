Microsoft будут складировать музыку в «Хранилище судного дня» на случай глобальной катастрофы

Microsoft будут складировать музыку в «Хранилище судного дня» на случай глобальной катастрофыБлог
Мысли о бункерах, катакомбах, хранилищах на случай Апокалипсиса посещают в последнее время, наверное, каждого. И Microsoft в том числе. На Той Самый Случай компания собирается создать глобальный и нерушимый склад музыки.
Идея была взята от Global Seed Vault или «Хранилища судного дня», расположенного в Норвегии: крупнейшего (но далеко, конечно же, не единственного) хранилища с семенами разных видов растений. На сегодняшний день в нем содержится 1 145 693 «резервные копии» семян со всех концов света.
По аналогии компания Microsoft решила создать Global Music Vault, которая должна сохранить музыкальное наследие человечества (и «Шоколадного зайца», боюсь, в том числе). Для записи огромных объемов информации будут использоваться кварцевые пластины — технология, разработанная в рамках инициативы Project Silica.
Согласно пресс-релизу проекта, такие пластины сверхпрочны: их можно запекать, кипятить, царапать, подвергать воздействию электромагнитного излучения и других факторов без риска потери информации, записанной на стекле. Так, данные смогут храниться тысячи лет, а локация в Норвегии считается одной из самых безопасных на планете из-за геологических особенностей и умеренной геополитической активности страны.
Размер каждой кварцевой пластины — 75 × 75 мм, толщина — 2 мм. На ней можно записать до 100 Гбайт. Данные добавляются с помощью лазеров, формирующих в пластине трехмерный мини-рельеф. Для получения информации необходимо использовать поляризованный свет, а машинный алгоритм поможет расшифровать сигнал. В качестве теста в 2019 году Microsoft уже успешно закодировала и декодировала оригинальную версию «Супермена», принадлежащую Warner Brothers.
Согласно плану, авторы проекта намерены добавлять в Global Music Vault десятки петабайт ежегодно, и в архив войдет музыка со всего мира. Первая «закладка» в хранилище запланирована на 2023 год. Если мы до него, конечно же, доживем.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 230
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Microsoft будут складировать музыку в «Хранилище судного дня» на случай глобальной катастрофы
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