«Патрик, ты не прав!» Сетевая драма вокруг новой обложки PESTILENCE

«Патрик, ты не прав!» Сетевая драма вокруг новой обложки PESTILENCEБлог
PESTILENCE недавно анонсировали ретроспективный альбом Levels Of Perception (12 перезаписанных песен из лонплеев разных периодов; этакий бест-оф), и, казалось бы, информация эта интересна в основном коллекционерам. Но внимательные металхеды, следящие за продукцией Agonia Records, заметили, что обложку для диска (равно как и некоторые другие оформления релизов лейбла) сгенерировала нейросеть. И, понятно, начали обвинять команду в халтуре. Вспомните, мол, какой художественной ценности был кавер Consuming Impulse, а теперь что же, ветераны способны только на запросы в Midjourney?
Patrick Mameli в ответ стал огрызаться. «Мы что, прочно застряли в прошлом и не в состоянии принять развитие технологий? По-вашему, цифровая запись хуже аналоговой? А может, polaroid-фотка лучше тех, что получаются на современных смартфонах? Все равно мы говорим о лирике и о музыке — а они РЕАЛЬНЫ!!!»
После справедливых замечаний, что аналогии, в общем, не в тему, музыкант сдал назад и заменил кавер-арт.
«Во-первых, хочу уверить, что и группе, и лейблу по-прежнему нравится вариант, созданный нейросетью. Более того, над ним работал художник, а не только компьютер, и использовал различные методы, чтобы добиться финального результата.
Тем не менее, мы пришли к мнению, что не стоит рисковать работой, которую мы вложили в диск, чтобы пропихнуть эту обложку. Мы очень ценим фэнов и не хотим, чтобы наше отношение к использованию искусственного интеллекта повлияло на успех релиза. Хотя и всегда держимся в первых рядах прогрессивных идей и событий, будь то дэз-метал сцена или, как в данном случае, подход к оформлению.
Возможно, время просто еще не пришло. Так что, пожалуй, остановимся на половинчатом решении и будем надеяться, вы примете нашего нового монстра с бОльшим энтузиазмом».
Все, однако, говорит о том, что в будущем таких обсуждений будет все больше — и не только в том, что касается оформления.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 125
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«Патрик, ты не прав!» Сетевая драма вокруг новой обложки PESTILENCE
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Комментарии
Кирилл Юрич:
По мне, так второй вариант обложки не особо интересен, очередное усреднённое полуабстрактное нечто. Лучше бы уж оставили как есть.…
Дед Аким:
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Дед Аким:
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DimaCar:
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Юрий:
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Anastasiia:
Я читаю и думаю — ничего себе, как складно сафари переводить научился.. И тут на фразе про «Mother Russia» закрались сомнения что пишет русскоязычный человек.. неожиданно �…
Зануда:
По мне, так второй вариант обложки не особо интересен, очередное усреднённое полуабстрактное нечто. Лучше бы уж оставили как есть.