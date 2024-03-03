«Патрик, ты не прав!» Сетевая драма вокруг новой обложки PESTILENCE

PESTILENCE недавно анонсировали ретроспективный альбом Levels Of Perception (12 перезаписанных песен из лонплеев разных периодов; этакий бест-оф), и, казалось бы, информация эта интересна в основном коллекционерам. Но внимательные металхеды, следящие за продукцией Agonia Records, заметили, что обложку для диска (равно как и некоторые другие оформления релизов лейбла) сгенерировала нейросеть. И, понятно, начали обвинять команду в халтуре. Вспомните, мол, какой художественной ценности был кавер Consuming Impulse, а теперь что же, ветераны способны только на запросы в Midjourney?

Patrick Mameli в ответ стал огрызаться. «Мы что, прочно застряли в прошлом и не в состоянии принять развитие технологий? По-вашему, цифровая запись хуже аналоговой? А может, polaroid-фотка лучше тех, что получаются на современных смартфонах? Все равно мы говорим о лирике и о музыке — а они РЕАЛЬНЫ!!!»

После справедливых замечаний, что аналогии, в общем, не в тему, музыкант сдал назад и заменил кавер-арт.

«Во-первых, хочу уверить, что и группе, и лейблу по-прежнему нравится вариант, созданный нейросетью. Более того, над ним работал художник, а не только компьютер, и использовал различные методы, чтобы добиться финального результата.

Тем не менее, мы пришли к мнению, что не стоит рисковать работой, которую мы вложили в диск, чтобы пропихнуть эту обложку. Мы очень ценим фэнов и не хотим, чтобы наше отношение к использованию искусственного интеллекта повлияло на успех релиза. Хотя и всегда держимся в первых рядах прогрессивных идей и событий, будь то дэз-метал сцена или, как в данном случае, подход к оформлению.

Возможно, время просто еще не пришло. Так что, пожалуй, остановимся на половинчатом решении и будем надеяться, вы примете нашего нового монстра с бОльшим энтузиазмом».

Все, однако, говорит о том, что в будущем таких обсуждений будет все больше — и не только в том, что касается оформления.

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