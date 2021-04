Мерч будущего: MEGADETH продали свой первый NFT за $18000

Высокие технологии в современном шоубизе — не только голограммы и вынужденные красочные онлайн-стримы, но и моднейшие способы заработать. С одной стороны, продавать меморабилию можно и по старинке: так, гитара Кирка Хэмметта, которая фигурировала в видеоклипе «One», давеча ушла с аукциона за $112500. С другой, есть же блокчейн! И NFT — технология, которая все активнее внедряется в мир искусства и которую, как ни странно, первыми на метал-сцене решили реализовать старики MEGADETH.

Что это такое и как работает, недавно разбирала Meduza — копировать не стану, просто почитайте.

Что касается MEGADETH, то их первый токен был продан за 8.4 ETH (примерно $18000). Называется он «Vic Rattlehead: Genesis» и представляет собой шестисекундный ролик, в котором фигурируют логотип и крутящаяся голова маскота группы Vic Rattlehead (см.ниже). Стоит он того, перспективное ли это вложение денег, пока непонятно: крипто-рынок, конечно, рвет вверх… но, быть может, гитара Хэмметта все же надежнее?..

The world’s first Megadeth NFT has arrived.

This piece is a 1 of 1 and exclusively available for auction via @rariblecom through Monday, April 12 here: https://t.co/L9fJr79Sl1#Megadeth #NFT #CryptoArt #VicRattlehead pic.twitter.com/oJuMVL571G

— Megadeth (@Megadeth) April 7, 2021