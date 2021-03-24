Встречайте ELECTROMANCY и «Robot Black Metal»Блог
Немного блэк-метал классики и футуризма. Проект под названием ELECTROMANCY вскоре выпускает дебютный мини-альбом Robot Black Metal, играют на котором роботы, созданные музыкантом по имени Satyra. Сам он, к сожалению, инвалид — зато инженер и металхед, так что запросто может заставить свои машинки исполнить, к примеру, «Transilvanian Hunger» DARKTHRONE. Вот посмотрите.
На своей патреон-странице парень пишет: «В 2018 году заболевание нервной системы почти обездвижило мои руки. Тем не менее, я не переставал мечтать стать метал-музыкантом, и ради этого разработал роботов, которые смогли бы играть вживую вместо меня.
С тех пор я постепенно занимался созданием этих машин — и в процессе немного разработал пальцы. Параллельно я придумал, как в своем положении проводить фаер-шоу, что также принесло положительный результат как физиотерапия (и чудо!). Теперь мне хочется поделиться всем этим с вами».
Так, за небольшой вклад (от 2 до 13 долларов в месяц) Satyra предлагает музыку своего ELECTROMANCY (кавера метал-классики и собственные сочинения в стиле «эпик-блэк робот-метал»), представления с огнем и ножами; технические рассказы, как работают его музыкальные механизмы и т.д.
Ну и, наверное, прежде всего пример, как не сдаваться, если судьба подсовывает некое западло.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 35
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Встречайте ELECTROMANCY и «Robot Black Metal»
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