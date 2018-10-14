Полезно, как третья рука: смотрим суицидальный клип ANTIMATTER «The Third Arm»

Меланхоличное детище Мика Мосса ANTIMATTER, которое в народе зачастую воспринимается, как зазеркалье ANATHEMA, в ноябре выпускает новый альбом Black Market Enlightenment. Ну и, давая понять, насколько все будет душевно, группа представила клип на песню «The Third Arm». С напористыми суицидальными мотивами, раздвоением личности, глюками — в общем, всем, что мы любим.

клипы Antimatter «Лирика альбома отбрасывает в крайне мрачный период моей жизни, — признается Mick Moss, — период плотного, ежедневного употребления наркотических веществ. Оно началось как поиск корелляции между духовностью и эффектом от определенных субстанций и закончилось экзистенциальным ужасом, заставившим меня сомневаться в том, что вообще на этом свете реально».

Watch another chance to make things right
Crumble and fall by the wayside
Another chance to set things straight
You’ll sink but you’ll rise
It’s alright, reach for the knife﻿…

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 15.10.2018 в 10:00

    Красиво, мне нравится!

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  2. Sonne 15.10.2018 в 16:53

    Отличная команда, под настроение прямо вообще. Жду альбом новый.

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