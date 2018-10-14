Полезно, как третья рука: смотрим суицидальный клип ANTIMATTER «The Third Arm»

Меланхоличное детище Мика Мосса ANTIMATTER, которое в народе зачастую воспринимается, как зазеркалье ANATHEMA, в ноябре выпускает новый альбом Black Market Enlightenment. Ну и, давая понять, насколько все будет душевно, группа представила клип на песню «The Third Arm». С напористыми суицидальными мотивами, раздвоением личности, глюками — в общем, всем, что мы любим.

«Лирика альбома отбрасывает в крайне мрачный период моей жизни, — признается Mick Moss, — период плотного, ежедневного употребления наркотических веществ. Оно началось как поиск корелляции между духовностью и эффектом от определенных субстанций и закончилось экзистенциальным ужасом, заставившим меня сомневаться в том, что вообще на этом свете реально».