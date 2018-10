Полезно, как третья рука: смотрим суицидальный клип ANTIMATTER «The Third Arm»

Меланхоличное детище Мика Мосса ANTIMATTER, которое в народе зачастую воспринимается, как зазеркалье ANATHEMA, в ноябре выпускает новый альбом Black Market Enlightenment. Ну и, давая понять, насколько все будет душевно, группа представила клип на песню «The Third Arm». С напористыми суицидальными мотивами, раздвоением личности, глюками — в общем, всем, что мы любим.

«Лирика альбома отбрасывает в крайне мрачный период моей жизни, — признается Mick Moss, — период плотного, ежедневного употребления наркотических веществ. Оно началось как поиск корелляции между духовностью и эффектом от определенных субстанций и закончилось экзистенциальным ужасом, заставившим меня сомневаться в том, что вообще на этом свете реально».

Watch another chance to make things right

Crumble and fall by the wayside

Another chance to set things straight

You’ll sink but you’ll rise

It’s alright, reach for the knife…