Пленительный сумрак: новое видео SAOR «Bròn»

Если вы сейчас сидите в тесном офисе, если за окном мокро, темно и уныло, то вот же оно! Время позавидовать тем, перед чьими глазами простираются иные ландшафты. Как в новом видео шотландского one-man проекта SAOR на песню «Bròn», которая войдет в февральский альбом Forgotten Paths. Красота, зависть, красота.