Если вы сейчас сидите в тесном офисе, если за окном мокро, темно и уныло, то вот же оно! Время позавидовать тем, перед чьими глазами простираются иные ландшафты. Как в новом видео шотландского one-man проекта SAOR на песню «Bròn», которая войдет в февральский альбом Forgotten Paths. Красота, зависть, красота.
Пленительный сумрак: новое видео SAOR «Bròn»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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1969 - Richard Park "Rich" Ward (STUCK MOJO);
1969 - Per Yngve "Dead" Ohlin †
1974 - Brent Hinds (MASTODON)
1976 - Mikael Hedlund (HYPOCRISY)
15 релизов января
Legion Of The Damned Slaves Of The Shadow Realm
Phlebotomized Deformation Of Humanity
Hecate Enthroned Embrace Of The Godless Aeon
Mono Nowhere Now Here
Carnal Forge Gun To Mouth Salvation
Evergrey The Atlantic
Swallow The Sun When A Shadow Is Forced Into The Light
Oomph! Ritual
Flotsam And Jetsam The End Of Chaos
Bring Me The Horizon Amo
A Pale Horse Named Death When The World Becomes Undone
Soilwork Verkligheten
Trollfest Norwegian Fairytales
Dust Bolt Trapped In Chaos
Malevolent Creation The 13th Beast
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