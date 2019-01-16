Пленительный сумрак: новое видео SAOR «Bròn»

Если вы сейчас сидите в тесном офисе, если за окном мокро, темно и уныло, то вот же оно! Время позавидовать тем, перед чьими глазами простираются иные ландшафты. Как в новом видео шотландского one-man проекта SAOR на песню «Bròn», которая войдет в февральский альбом Forgotten Paths. Красота, зависть, красота.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Loretta 16.01.2019 в 18:59

    Интересно, где такая красота, в Шотландии?!

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