Paul Stanley осудил Илона Маска: «За деньги, что он потратил на Twitter, можно было прекратить голод на Земле»Блог
Как все, наверное, читали, обсуждали и наблюдали мемасики, Elon Musk купил Twitter за 44 миллиарда долларов. И конечно же, в этом мире сразу нашлось дохрена советчиков, которые гораздо лучше знают, как можно было бы распорядиться чужими деньгами.
Так, фронтмен KISS Paul Stanley (состояние которого, к слову, оценивается в двести миллионов долларов) написал в твиттере (!): «Я, может, чего-то не понимаю (скажите, чего именно). Но вместо того, чтобы финансировать личные сделки, не лучше ли было бы помочь миру, потратив гораздо меньше, чем 44 миллиарда, чтобы прекратить голод на Земле? Вылечить рак? Возможностей бесконечно много».
Отдельных коллег-рокеров благочестивый спич не убедил.
Tim ‘Ripper’ Owens: «Круто так говорить, если ты живешь в однокомнатной квартирке и тратишь большую часть денег на голодающих всей Земли. Очень великолепно, если так. Но в случае с Полом, может, отдайте на благотворительность хотя бы свой мерч? А не пилите бабки на фанатах».
Гитарист SHINEDOWN Zach Myers: «Пол, ты, наверное, один из самых любимых мною музыкантов, с кем когда-либо доводилось гастролировать. Но. Во-первых, не твоего ума дело советовать другим, как распоряжаться их финансами. И во-вторых, ты не спасешь Землю от голода. Даже за 44 миллиарда».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 105
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Paul Stanley осудил Илона Маска: «За деньги, что он потратил на Twitter, можно было прекратить голод на Земле»
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Комментарии
- Merzbow: Anastasiya написал(а): Кстати, мой любимый мемасик про Маска. Или just bought the third The Kovenant album
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- Anastasiya: Кстати, мой любимый мемасик про Маска.
- Другой Александр: zzz написал(а): Другой Александр написал(а): zzz написал(а): Кстати, мы тут про сиськи женские…
- Merzbow: Тварь написал(а): Death написал(а): А Харрис куда пропал? кстати, хороший вопрос. он как-то молча исчез из…
- Тварь: Death написал(а): А Харрис куда пропал? кстати, хороший вопрос. он как-то молча исчез из состава
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- Green: Уго, цена удивляет… при чём в приятную сторону) с таким составом приятный ценник, тем паче для юСША :)
- zzz: Другой Александр написал(а): zzz написал(а): Кстати, мы тут про сиськи женские общаемся, а этого вот Александра…
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Кстати, мой любимый мемасик про Маска.
Anastasiya написал(а):
Кстати, мой любимый мемасик про Маска.
Или just bought the third The Kovenant album