Гитарист CANNIBAL CORPSE Patrick «Pat» O’Brien арестован за взлом квартиры

…и угрозы ножом полицейскому. Едва CANNIBAL CORPSE были официально объявлены суппортом SLAYER в очередной (не помню уж какой ветке) их прощального тура, как Pat O’Brien на радостях угорел и стал вести себя буйно. 53-летний музыкант ворвался в чужой дом, проигнорировав требования хозяев — незнакомых, к слову, ему людей — покинуть помещение, сбил с ног женщину, после чего бросился во двор и спрятался за забором. Там его и обнаружила полиция.

На требования копов сдаться он выбежал к ним, размахивая ножом. После чего был успешно нейтрализован электрошокером.

Вскоре после этого поступили новости уже из дома самого Патрика, находящегося по соседству. В помещении начался сильный пожар, стали взрываться боеприпасы. Пожарные округа Хиллсборо смогли справиться с огнем только через час. Официальные лица говорят, что в доме были огнеметы военного образца, что серьезно усложнило процесс.

Известно, что уже назначена сумма залога за взлом: $50 000. В суде О’Брайан был одет в антисуицидальный жилет и скован наручниками; его кровь проверят на алкоголь и наркотики. А бюро по контролю за продажей алкоголя, табачных изделий и огнестрельного оружия занимается расследованием причин возгорания.