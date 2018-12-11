Гитарист CANNIBAL CORPSE Patrick «Pat» O’Brien арестован за взлом квартиры

…и угрозы ножом полицейскому. Едва CANNIBAL CORPSE были официально объявлены суппортом SLAYER в очередной (не помню уж какой ветке) их прощального тура, как Pat O’Brien на радостях угорел и стал вести себя буйно. 53-летний музыкант ворвался в чужой дом, проигнорировав требования хозяев — незнакомых, к слову, ему людей — покинуть помещение, сбил с ног женщину, после чего бросился во двор и спрятался за забором. Там его и обнаружила полиция.

криминал Pat OBrien Cannibal Corpse На требования копов сдаться он выбежал к ним, размахивая ножом. После чего был успешно нейтрализован электрошокером.

Вскоре после этого поступили новости уже из дома самого Патрика, находящегося по соседству. В помещении начался сильный пожар, стали взрываться боеприпасы. Пожарные округа Хиллсборо смогли справиться с огнем только через час. Официальные лица говорят, что в доме были огнеметы военного образца, что серьезно усложнило процесс.

Известно, что уже назначена сумма залога за взлом: $50 000. В суде О’Брайан был одет в антисуицидальный жилет и скован наручниками; его кровь проверят на алкоголь и наркотики. А бюро по контролю за продажей алкоголя, табачных изделий и огнестрельного оружия занимается расследованием причин возгорания.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Sergey25 11.12.2018 в 23:18

    «он выбежал к ним, размахивая ножом» — ну точь в точь обложка последнего альбома группы) И смех и грех, как говорится

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  2. Tular 12.12.2018 в 00:54

    Sergey25 написал(а):
    ну точь в точь обложка последнего альбома группы)
    А потом случилось Firestorm Vengeance

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  3. Ых 12.12.2018 в 01:02

    Вовремя мой дружбан выезд в Орландо пробил…

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  4. Ad Noctum 12.12.2018 в 09:29

    антисуицидальный жилет

    Кэп?

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  5. Mikhail 12.12.2018 в 09:56

    Он искал вдохновения…

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  6. Merzbow 12.12.2018 в 10:00

    он 68 года. Ему 53 не может быть

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  7. Heckfy 12.12.2018 в 10:36

    Сто пудов какие то вкусные вещества, или очень большое количество алкоголя, или смесь веществ с алкоголем. Только под ними можно творить подобную алогичную херню. Еще остаются психические отклонения, но это маловероятно, ведь служил он как то столько лет в (очистке) группе.

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