Kyle Thomas, EXHORDER: «Pat O’Brien — наш человек, и люди рады, что он вернулся в музыку. Хотя есть нюансы»

EXHORDER, очень неплохая трэш-грувовая группа из Нового Орлеана (и, как считается, в числе вдохновителей PANTERA), начинала еще в середине 80-х, заслужила ветеранский уважаемый статус, но выпускала записи так редко и так часто распадалась, что серьезной карьеры, несмотря на стаж и солидный материал, доселе не сделала. Мужиков зовут на фесты — но не на хэдлайнерские позиции; они ездят в туры — но или в суппорте более статусных коллективов, или по клубам среднего пошиба. А ведь старина Kyle Thomas (бессменный лидер, вокалист-гитарист; также поет в TROUBLE и ALABAMA THUNDERPUSSY) уже на шестом десятке, и очевидно, что времени для разбега в топ-лигу почти не осталось. Правда, в этом году к составу официально присоединился опальный «каннибал» Pat O’Brien, и есть шанс, что выходящий в марте альбом Defectum Omnium (четвертый в дискографии EXHORDER) получит дополнительное преимущество.

Kyle Thomas: «Pat — определенно наш человек, и мне кажется, он счастлив стать частью команды. Хотя есть нюанс, сложность неличностного характера: поскольку у него были проблемы с законом несколько лет назад, до сих пор существуют ограничения на путешествия. Для него это сложный вопрос, т.к. есть куча мест, куда ему просто нельзя (или мы не знаем точно, можно ли) ехать. Так что в Европе с нами выступает Waldemar Sorychta, а в Мексике — Apollo Xydias. Наверное, Waldemar поедет также в тур по Латинской Америке. Мы планируем масштабные гастроли в тех краях в поддержку альбома.

Но вообще, Пэт — именно тот человек, которого мы бы хотели видеть в постоянном составе, в том числе и на сцене. Нам с ним хорошо, ему хорошо с нами. Уже успели покататься вместе по США — и это было весело. Мы отлично ладим, а публика его обожает. Люди дейтвительно рады, что он вернулся в музыку».

Давайте же заценим пару тем.

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