Pat O’Brien из CANNIBAL CORPSE, похоже, готовился к небольшой войне

Пока соцсети пестрят кампаниями, мол, давайте соберем денег и освободим Патрика из-под стражи (к слову, уже освободили под залог в 50 тысяч), а также дадим ему денег в принципе (ибо дом сгорел), любопытные новости продолжают поступать от следователей, ведущих дело о возгорании в доме. Кстати, чужом: музыкант его арендовал. Судя по находкам, «каннибаловец» готовился к небольшой войне.

Итак, человек, который вламывался в ужасе в чужие дома, галлюцинировал, рассказывал о пришельцах и что за ним кто-то следит, оставил после себя сейфы и коробки с «потенциально взрывоопасными веществами». В одном из хранилищ было найдено 50 ружей, в том числе одно с незаконно обрезанным стволом; 10 полуавтоматических винтовок, включая пару вариаций АК-47, пара винтовок в стиле «Узи», 20 пистолетов. Также в доме нашлись два огнемета (и, как показал сосед Патрика, тот практиковался в обращении с ними), тысячи патронов в коробках, металлических банках и патронташах. Куски и составные части ружей и пистолетов. И три черепа.