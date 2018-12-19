Pat O’Brien из CANNIBAL CORPSE, похоже, готовился к небольшой войне

Пока соцсети пестрят кампаниями, мол, давайте соберем денег и освободим Патрика из-под стражи (к слову, уже освободили под залог в 50 тысяч), а также дадим ему денег в принципе (ибо дом сгорел), любопытные новости продолжают поступать от следователей, ведущих дело о возгорании в доме. Кстати, чужом: музыкант его арендовал. Судя по находкам, «каннибаловец» готовился к небольшой войне.

Pat OBrien Cannibal Corpse

Итак, человек, который вламывался в ужасе в чужие дома, галлюцинировал, рассказывал о пришельцах и что за ним кто-то следит, оставил после себя сейфы и коробки с «потенциально взрывоопасными веществами». В одном из хранилищ было найдено 50 ружей, в том числе одно с незаконно обрезанным стволом; 10 полуавтоматических винтовок, включая пару вариаций АК-47, пара винтовок в стиле «Узи», 20 пистолетов. Также в доме нашлись два огнемета (и, как показал сосед Патрика, тот практиковался в обращении с ними), тысячи патронов в коробках, металлических банках и патронташах. Куски и составные части ружей и пистолетов. И три черепа.

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 339

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Merzbow 19.12.2018 в 14:21

    мельком глянув на фото — подумал, что он в смирительной рубашке=)

    >>>
  2. Diamond 19.12.2018 в 14:44

    Не надо ему денег давать — вдруг он с нами собирался воевать?

    >>>
  3. Александр 19.12.2018 в 22:55

    А вот момент с черепами не особо забавен

    >>>
  4. R 19.12.2018 в 23:53

    Прям Джон Рэмбо.

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

DEATH IN JUNE и снайперы Майдана

Дуглас Пирс всегда умел вбросить и задеть. И на 63-м году своей непростой творческой жизни маскированный черт в очередной раз вбросил и задел сразу всех восточноевропейских поклонников. Когда стало известно, что в...

Close