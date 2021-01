Организатор Hellfest: «Я несколько пессимистично настроен относительно сложившейся ситуации»

2020 год мы кое-как пережили, но точно ли станет лучше 2021? С одной стороны, виден свет в виде вакцин — с другой, как пела одна неплохая рок-группа в «No Leaf Clover»: «Then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel / Was just a freight train coming your way». В общем, гарантий на возвращение концертной жизни пока нет — и организаторы летних фестивалей начинают тихонечко унывать.

Британский Glastonbury, готовый (бы) собрать более 200000 человек, от планов на 2021 отказался. «Несмотря на попытки сдвинуть небесную ось, стало понятно, что мы не сможем провести фестиваль», — написали организаторы. (Для Британии ситуацию с ковидом осложняет также возникшая необходимость получения рабочих виз для музыкантов из ЕС, что выльется во временной гемор и деньги.)

Брутальный голландский Netherlands Deathfest с весны 2021 перенесен на 2022 год. «Не думаем, что новости кого-то сильно удивят, так как уже понятно, что большая часть текущего года уйдет на то, чтобы взять под контроль пандемию. Нам ничего не остается кроме как еще раз отложить свое мероприятие в ожидании, когда ситуация улучшится в глобальном масштабе».

Основатель Hellfest Ben Barbaud пока не получил от французского правительства «нет», однако металхедов радовать не спешит. «Я несколько пессимистично настроен относительно сложившейся ситуации — ведь речь идет об экстрим-фесте, на котором трудно установить ограничения и барьеры. С другой стороны, если пройдет кампания по вакцинации, если фэны смогут предоставить тесты ПЦР, то летом, на свежем воздухе… почему бы и нет? К сожалению, власти пока не готовы вести диалог».

Немцы и Brutal Assault пока держатся в списках, занимаясь подготовкой фестивалей, продавая билеты и мерч. «Будем надеяться, увидимся в августе!»

Главный эпидемиолог США Dr. Anthony Fauci считает, что осенью концертная жизнь в Штатах восстановится — с вакцинами, масками, но все пойдет как и раньше. (Хотелось бы.)

Ну а фестивали… Если честно, в крупнейшие летние я верю не очень (хотя держу бронь отеля на «ассолтовские» даты). Вкладывать деньги и рисковать до последнего для оргов, и без того сильно постарадавших в 2020-м, — серьезный вызов, при том, что страховые компании не берутся покрывать случаи отмены ввиду ковидловых ограничений. Будет ли что-то, когда и на каких условиях? Об этом по-прежнему остается только гадать.

